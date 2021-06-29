Андрей Сыч о хитросплетениях "Восточного партнерства" в рубрике "Площадка"

Хотелось бы задать вопрос нашим беглым оппозиционерам. Вы действительно хотите, чтобы ваши дети жили согласно навязанным им европейским принципам и ценностям?

Беларусь не готова покорно выполнять прямые приказы так называемых европейских партнеров.

Под натиском западных чиновников "Восточное партнерство" хрустнуло на всю Европу. Агония евробюрократов от потери международного господства затмевает глаза на реальность. Попытки выстраивать отношения с колониальным подходом в XXI веке обречены на провал.

В хитросплетениях "Восточного партнерства" разбирался наш аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка".

Заявление о приостановке участия Беларуси в "Восточном партнерстве" выбило землю из-под ног евробюрократов. Чиновники Евросоюза были настолько не готовы к таким решительным действиям Беларуси, что до сих пор просто их отрицают. Что стоит за таким решением? Смотрите "Площадку", разберемся вместе.

Партнерство предполагает взаимовыгодные отношения. В этом контексте проект Евросоюза "Восточное партнерство" напрочь утратил суть своего названия для Беларуси. Вместо инвестиционного и экономического сотрудничества мы получили попытку государственного переворота и санкционное давление.

Я, Андрей Сыч. Это "Площадка", давайте разбираться.

Решение приостановить свое участие в "Восточном партнерстве" не является неким эмоциональным шагом в ответ на санкции Евросоюза. Белорусские дипломаты уже прозрачно давали понять, что наша страна не место для игр санкционного доминирования.

Именно поэтому Беларусь уже понижала статус своего участия в "Восточном партнерстве" до уровня экспертного. Судя по реакции евробюрократов на нынешний шаг, они явно не ожидали столь решительных действий от Беларуси. Даже после официального заявления нашего МИДа те наперебой начали отрицать приостановку участия Беларуси в "Восточном партнерстве".

Их социальные сети в один момент стали выглядеть как какой-то детский сад с избалованными мальчишками, которым сказали "хватит баловаться", а они продолжают реветь взахлеб и отказываются принимать реальность.

У евробюрократов отобрали любимую игрушку, которую те планировали вертеть по своему усмотрению

Как будто у евробюрократов отобрали любимую игрушку, которую те планировали вертеть по своему усмотрению. Благо, у них по Европе катается своя марионетка, с которой можно хорошо проводить время. Она, кстати, уже утешила хозяев заявлением, что на самом деле Беларусь не выходит из проекта и все в порядке. Тут уж, конечно, литовским содержанкам стоит идти до конца и наконец проявить себя на деле.

Политика - это не только дефиле в модных костюмах

Ведь политика - это не только дефиле в модных костюмах по светским приемам.

Выход Беларуси из договора о реадмиссии с Европейским союзом дает им отличную возможность перейти к практическим делам. Ведь отсутствие реадмиссии подразумевает прекращение обязательств по приему обратно нелегальных мигрантов, которые попадают с территории Беларуси в Евросоюз. Значит, вся эта братия, которая сейчас кошмарит на границе дальнобойщиков, просто обязана встать на защиту новой родины. Чего, собственно, зазря на холодном асфальте сидеть, только болячки зарабатывать. А так всех в ланцуг вдоль границы выстроить - и люди при деле, и граница на замке. Не зря же они полгода проходили удаленные курсы в телеграмчиках по формированию этих ланцугов. Ведь, так сказать, Беларусь - страна возможностей: хотели постоять - получите, распишитесь.

Вся эта эскалация отношений с ближайшими соседями, безусловно, не несет ничего хорошего. Однако белорусская дипломатия со своей стороны сделала уже все возможное для урегулирования спорных моментов.

Менторский тон на уровне прямых приказов, обязательных для исполнения

В ответ только менторский тон на уровне прямых приказов, обязательных для исполнения. Если во времена колониальных отношений такой подход имел место быть в международных отношениях, то в XXI веке он явно выглядит странным. Не хватало еще министров и чиновников назначать по звонку из европейского посольства.

Мир не ограничен странами, пребывающими в агонии от потери международного господства

Мир не ограничен странами, пребывающими в агонии от потери международного господства. Беларусь открыта к взаимовыгодному сотрудничеству на равных условиях.

Да и настоящее "Восточное партнерство" ведь на Востоке, а не на Западе. Ровно туда Беларусь и перенаправляет свои дипломатические усилия. К тем, кто готов торговать, а не торговаться, меняя визы по 35 на беспрекословную покорность. Беларусь - страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь.