Андрей Сыч о предварительных итогах выборов в парламент и причины провала референдума в Польше

За ситуацией на протяжении всей электоральной кампании в Польше наблюдал политический обозреватель Андрей Сыч.

С его участием было подготовлено масштабное тематическое ток-шок "РечьПосполитаяIV", эксперты и аналитики которого во многом спрогнозировали ход избирательной кампании.

Президент польского Института связей с общественностью Яцек Кухарчик обозначил интересный тезис о том, что это было голосование протеста. Своим мнением по этому поводу в студии программы поделился Андрей Сыч.

- Почему референдум в Польше не состоялся?

- Почему каждый второй избиратель отказался участвовать в электоральной кампании?

- Поляки разоблачили идею правящей партии?