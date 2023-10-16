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Андрей Сыч о предварительных итогах выборов в парламент и причины провала референдума в Польше
За ситуацией на протяжении всей электоральной кампании в Польше наблюдал политический обозреватель Андрей Сыч.
С его участием было подготовлено масштабное тематическое ток-шок "РечьПосполитаяIV", эксперты и аналитики которого во многом спрогнозировали ход избирательной кампании.
Президент польского Института связей с общественностью Яцек Кухарчик обозначил интересный тезис о том, что это было голосование протеста. Своим мнением по этому поводу в студии программы поделился Андрей Сыч.
- Почему референдум в Польше не состоялся?
- Почему каждый второй избиратель отказался участвовать в электоральной кампании?
- Поляки разоблачили идею правящей партии?
- Что изменит в отношениях Польши и Беларуси?
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