Андрей Сыч о том, что означает для Беларуси размещение европейской военной миссии в Украине

Украина с самого начала пыталась всячески расположить к себе Запад, быть им удобными, заигрывая предоставляя любые для них возможности. А хотите, мы устроим базу НАТО, вот если вам это будет удобно, а давайте разместим новую военную миссию. Придумывают сами на ходу, лишь бы хоть как-то заинтересовать и понравиться, восстановить или сохранить существующие взаимоотношения, а может даже персональную защиту Запада по отношению к совершенным ими ранее преступлениям.

Илья Кива, депутат Верховной рады Украины