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Андрей Сыч о том, что означает для Беларуси размещение европейской военной миссии в Украине
Решения, которые принимаются в вопросах обеспечения безопасности, особенно актуальны, учитывая и нарастающий военный контингент вдоль наших границ. И если к действиям со стороны Польши мы уже привыкли, то вот другая наша соседка - Украина - удивила.
Пока простые украинцы думают, как пережить зиму и не оказаться на грани нищеты, все мысли чиновников направлены в сторону прогиба перед Евросоюзом. Гениальным решением стало размещение в стране европейской военной миссии. Что фактически откроет для Беларуси второй фронт. Подробнее в ситуации разбирался Андрей Сыч.
Второй фронт
Лязг гусениц и гул танковых двигателей с польской стороны уже никого не удивляет в Беларуси. Соседи последовательно наращивают военное присутствие вдоль нашей границы. К чему только готовятся? Вопрос, конечно, риторический и ответа не требует. А вот ситуация в Украине заставляет задуматься. Киев просит Евросоюз создать военную учебную миссию в Украине.
Украина с самого начала пыталась всячески расположить к себе Запад, быть им удобными, заигрывая предоставляя любые для них возможности. А хотите, мы устроим базу НАТО, вот если вам это будет удобно, а давайте разместим новую военную миссию. Придумывают сами на ходу, лишь бы хоть как-то заинтересовать и понравиться, восстановить или сохранить существующие взаимоотношения, а может даже персональную защиту Запада по отношению к совершенным ими ранее преступлениям.
По данным немецкой газеты Welt am Sonntag, Европейский Союз уже рассматривает возможность создания независимой военной учебной миссии под предлогом обучения украинских офицеров.
Но самое печальное, это Украина, у нас открывается новый фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, там создаются учебно-тренировочные лагеря все в большем количестве, где обучают целенаправленно беглых и не только работе по Беларуси.
Двойное назначение
На самом деле приставка "учебная"необходима только для того, чтобы обойти требование украинской конституции, которая запрещает создание иностранных военных баз на территории Украины. Любая такая «учебная» база легким движением руки превращается в боевую.
Любой учебный центр может иметь и, по всей видимости, на Украине будет иметь двойное назначение. Наличие вооруженных сил не только той стороны, но и другой, например, НАТО, на территории любого граничащего с нами государства уже создает риски, угрозы и вызовы национальной безопасности. Безусловно, есть такое понятие, как адекватное реагирование, и РБ будет принимать адекватные меры реагирования, в том числе и на подобные выходы.
О том, как работают учебные базы в Украине, наша страна прочувствовала в полной мере. Именно там под чутким руководством главного управления разведки готовили группу Автуховича.
Плоды деятельности подготовленной на тех самых украинских учебных базах группы Автуховича наблюдала в криминальной хронике вся Беларусь. Они жгли дома и машины, планировали похищения и убийства. Остановить диверсантов удалось только в ходе спецоперации КГБ. Ответ Беларуси на любые агрессивные выпады будет соразмерным и не заставит себя долго ждать.
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