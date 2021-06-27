Андрей Сыч о циничном подходе чиновников коллективного Запада по отношению к Беларуси

Менторский тон в международных отношениях уже давно стал традиционным для западных стран.

К нему все чаще добавляется агрессивная политика двойных стандартов, когда пробиркой с неизвестным белым порошком могут обосновать вооруженное вторжение в независимую страну. Или, например, под предлогом нарушения прав человека организовать экономические санкции для свержения неугодных политиков. В тонкостях циничного подхода со стороны чиновников коллективного Запада разбирался аналитик Андрей Сыч.

Права человека стали поводом для принятия нового пакета санкций против белорусского народа. Да, именно против белорусского народа. Ведь те предприятия, которые попали под экономическое давление, это в первую очередь люди, которые там работают. Крупные государственные предприятия - это в том числе налоги в бюджет, из которого впоследствии идут пенсии старикам, зарплаты врачам и учителям. Нарушают ли экономические санкции права людей на честный труд и достойную оплату труда? Конечно, нарушают. Ведь эта форма давления призвана сломать производственные цепочки, закрыть рынки сбыта, а значит сократить производство продукции, что неизбежно ставит вопрос об увольнении людей, которым попросту нечем будет платить зарплату.

Я считаю, что придет время, когда санкции будут объявлены антинародными мерами и средствами давления на инакомыслящих. Я не стесняюсь говорить об этом громко и везде, потому что в самой сути санкций заложен концепт античеловечный, ведь что санкции хотят сделать? Давайте сделаем так, чтобы народ обнищал, и потом этот народ снимет нам неугодного правителя. Но в этой фразе "народ обнищал" кроется беда. Это потерянные рабочие места, это пролитая кровь. Мы видим Украину, мы видим другие страны. Это неосуществленные мечты детей, которых папа с мамой не смогли обеспечить. И это все ради чего? Чтобы навязать свою систему правления? Разве это не диктат международный? Вальдемар Гердт, депутат бундестага Германии





Так, нарушая права белорусов своими действиями, о каких правах человека волнуются в Евросоюзе, США и Канаде? Если о правах западных чиновников навязывать нам свою непреклонную волю, то эти права действительно были нарушены в прошлом году. С трудом и серьезными последствиями для нашего общества мы одни из немногих смогли отстоять возможность принимать самостоятельные решения. Поддержка Китая и России играла тогда важную роль. И сейчас при объявлении нового пакета санкций они осудили такую политику давления и заверили в поддержке Беларуси. Личные связи, которые установил Александр Лукашенко с лидерами Китая и России, сегодня дают свои плоды, ведь совокупный рынок этих стран и технологии, которыми они обладают, значительно превышают потенциал Запада.

Важно в понимании санкций осознавать, что Беларусь не одна в этом противостоянии. И сейчас идет как раз очень сильная война между Западом и Востоком. Естественно, мы относимся к Евроазиатскому объединению, и как результат - у нас, естественно, есть союзники: и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика, и другие страны, которые смотрят на нас и готовы поддержать нас в войне, не побоюсь этого сказать, с коллективным Западом. Мы сейчас должны мобилизоваться и переориентировать нашу экономику, наш экспорт на другие рынки Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований



Так, например, благодаря индустриальному парку "Великий камень" у Беларуси есть возможность сохранить объемы производства на МАЗе. Ведь импортные комплектующие можно в полном объеме заменить аналогами, производимыми резидентом парка. Еще в 2019 году был открыт завод "МАЗ-Вейчай". На предприятии производится мелкоузловая сборка моторов стандартов Евро-5 и Евро-6 для грузовых автомобилей, спецмашин и автобусов. Наличие такой альтернативы по многим направлениям позволит белорусским предприятиям выполнить свои обязательства перед заказчиками, а значит сохранить рабочие места для людей. Беларусь уже корректирует производственные цепочки и переориентирует рынки сбыта. Но тут важно понимать, что экономические санкции работают в обе стороны. Рассудительные белорусы еще даже не достали свой пакет с пакетами, а в Европе уже пахнет последствиями.

Многие страны Евросоюза на самом деле не хотят очень жестких санкций против Беларуси, поскольку для них это выстрел в ногу. И сейчас уже заговорили о том, что, может, делать это поэтапно, не сразу. Не потому, что они нас любят, а потому, что они за себя боятся. Пострадает не только Беларусь, а может не столько Беларусь, сколько пострадают и эти страны. Достаточно посмотреть только цифры экономического оборота между Беларусью и отдельными странами Евросоюза Вадим Гигин, политолог



Ограничения против Беларуськалия неминуемо поставят вопрос о банкротстве литовских морских портов, через которые осуществлялся экспорт калийных удобрений. Железные дороги Литвы от санкций против Беларуси потеряют порядка 100 млн евро. Это примерно 30% от общего количества их доходов. А ведь это, в свою очередь, лишит многих литовцев рабочих мест. Не нарушаются ли так права человека на труд? Это не особо волнует евробюрократов. На алтарь войны с Беларусью они положили благополучие собственных граждан. Вот только жертвы оказываются напрасными.

Фактически через несколько лет белорусское общество может оказаться более сплоченным. Оно сплотится вокруг своего так называемого диктатора, потому что Запад наказывает тех, кто не виноват в сложившейся ситуации. Люди, которые не доверяли, недолюбливали Президента, сейчас оказываются с ним в одной лодке, потому что попадают под удары тех же самых репрессий. Им ничего не останется через некоторое время, как почувствовать, что вместе с тем самым человеком, которому они не доверяли, недолюбливали, хотели его смены, но теперь они в одинаковом положении, они должны держаться вместе для того, чтобы выжить. Мирослав Митрофанов, депутат Рижской городской думы

Социальная ответственность - это как раз то, что отличает государственника от временщика. И уж если белорусское общество объединяется в единый кулак перед лицом угрозы, голодные бунты на улицах нашей страны так и останутся в больных фантазиях политиканов. Андрей Сыч, АТН.

Завершая тему истерики Запада с санкциями, нельзя не вспомнить, что введены они были и в отношении физических лиц. Если вчитаться, то в основном за надлежащее выполнение ими своих функциональных обязанностей, ну и к этому добавляли набор абсолютно лживых, выдуманных фактов. Впрочем, это общий стиль организаторов протеста. Формулировки претензий вызывают улыбки даже у сторонников экономического геноцида белорусов, хотя чего удивляться уровню образованности авторов санкционных формулировок?! Ведь это белорусы, которые, как правило, ни дня в своей жизни не работали: домохозяйки, сынки крайних националистов, неудачники - бывшие дипломаты и их друзья, такие же неудачники - бывшие функционеры.

По традиции введены санкции и в отношении журналистов - здесь все понятно. За журналистскую позицию, которая не совпадает с мнением Запада, а также за громкие и болезненные разоблачения внутренней кухни антибелорусского движения. В общем, наши поздравления коллегам. Это мощная оценка вашей деятельности.

Вообще вся история с санкциями похожа на фарс. Совсем недавно Жозеп Боррель - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - заявил, что "в случае с Беларусью речь не шла бы об экономических санкциях, если бы не инцидент с самолетом". И это при том, что расследование по самолету не только не завершилось, но есть подозрения, что толком и не начиналось.

Понимая это, Запад и беглые закатили истерику по поводу того, что в отношении Протасевича применялись пытки, под которыми он и раздает, улыбаясь, интервью налево-направо. Любопытно, что некогда сам Протасевич так зомбировал в телеграм-каналах свою паству, что сам не в состоянии ее расколдовать. Они не верят уже даже ему. Как он не убеждал журналистов и дипломатов, что с ним все в порядке, припадков в зале для брифингов избежать не удалось. Впрочем, в последнюю неделю портреты Протасевича дружно исчезли со страниц блюстителей прав человека в интернете, а пару дней назад по ним был нанесен сокрушительный удар. Того самого мученика заметили гуляющим с Сапегой за руку по минским паркам - их обоих отправили из СИЗО под домашний арест. Вот поистине пытки, которых еще не видел мир. Ну и кто нам такое простит?

