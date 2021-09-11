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А. Сыч в рубрике "Площадка" о том, как США угодили в яму, которую старательно рыли другим
События 11 сентября у американцев вызывают все больше вопросов. Они подозревают американское правительство в сокрытии правды. Восемь семей погибших подали в суд на Национальный институт стандартов и технологий США. К ним присоединились инженеры и архитекторы. В том числе они требуют раскрыть правду об обрушении третьего здания 47-этажного небоскреба рядом с башнями-близнецами. Официальная версия обрушения - пожар. Однако независимые эксперты с ними не согласны. А американцы полагают, что от них скрывают шокирующую правду.
Почему единственный подозреваемый по делу так и не предстал перед судом и как Америка угодила в яму, которую старательно рыла другим, разбирался наш аналитик Андрей Сыч в рубрике "Площадка".
Международный терроризм то еще хлопотное дельце. Предполагать, что тысячи людей могут спонтанно объединиться, взять оружие и начать безобразничать по всему миру, по меньшей мере, странно. Согласитесь, что построение структуры со своей четкой иерархией, программой обучения использования стрелкового оружия и подрывного дела требует не только времени, но и значительных финансов.
Когда Франкенштейн готов убивать, его пытаются использовать в своих целях
И вот, когда Франкенштейн готов убивать, тот, кто его породил, пытается использовать в своих интересах. Ключевое слово тут "пытается". Ведь, набрав силу и сформировав собственные источники дохода, страшила демократии особо не нуждается в покровительстве. Вот такой самостоятельный малыш по имени "Аль-Каида" до сих пор и считается организатором самого масштабного теракта 11 сентября. Как он появился и мог ли реализовать эту атаку?
Американский президент санкционировал финансирование боевиков в Афганистане
Корни родового дерева международного терроризма проросли в Афганистане в 1979 году, когда американский президент Джимми Картер санкционировал финансирование антикоммунистических сил в Афганистане. С использованием посредников в регионе вербовали добровольцев из местных бандитов. Буквально за несколько лет для борьбы с советскими войсками было вооружено и подготовлено в различных лагерях более 100 тысяч человек. В течение десяти лет уровень финансирования от США достигал одного миллиона долларов ежедневно.
Миллион долларов в день на становление зубодробильной демократии
Вы только вдумайтесь в цифру - миллион долларов в день на становление зубодробильной демократии. Руководить разрозненными отрядами под общим брендом "Аль-Каида" поставили всем известного Усама бен Ладена. Помню, как американские спецслужбы годами делали вид, что со всеми своим сверхточными спутниками не могут его найти. Клоуны, конечно, но стоит отдать должное: делать бренды они умеют. Ведь в то время имя бен Ладена даже в нашей стране было у каждого на слуху. Представляю, какой психоз и истерию оно вызывало в эпицентре работы американской пропаганды.
Но была ли возможность у бойцов "Аль-Каиды" с их лагерно-полевой подготовкой организовать теракт 11 сентября? Угнать несколько самолетов - это ведь даже не машину со стоянки укатить. Уровень профессионализма не меньше офицера ЦРУ.
Единственный подозреваемый в теракте 11 сентября даже спустя 20 лет не предстал перед судом
История настолько запутанная, что единственный подозреваемый в этом деле Халид Шейх Мохаммед даже спустя 20 лет после инцидента не предстал перед судом. Он был задержан в 2003 году и только в 2007 признал свою причастность к теракту, спустя 4 года содержания в "гостеприимных" секретных тюрьмах ЦРУ сначала в Польше, Бухаресте и Гуантанамо. Странно, что он за это время не признался, например, русским шпионом. К слову, особо никто и не скрывает применение к нему таких тонких "гуманных" методов допроса, как имитация утопления.
Имитация утопления - это брызги американской демократии
Это, конечно, те еще брызги демократии.
При всей недосказанности и противоречивости событий 11 сентября их вполне хватило тогда как повода для введения американских войск в Афганистан для борьбы с международным терроризмом.
Поджав американское кольцо оккупации, войска спешно покинули Афганистан
И вот в этом году, спустя почти 20 лет, заявив о выполнении поставленной задачи, поджав американское кольцо оккупации, войска спешно покинули территорию Афганистана. Чего, собственно, за это время удалось добиться? По различным оценкам, доля Афганистана на мировом рынке героина превысила 92 %.
Бойцов "Талибана" сделали одной из самых оснащенных армий в мире
Брошенное вооружение на 85 миллиардов долларов досталось бойцам "Талибана", сделав их одной из самых оснащенных армий мира, в распоряжении которой вертолеты "Черный ястреб", противотанковые Javelin, реактивные системы, гаубицы. Ничего не напоминает? Это даже не 1 миллион долларов в день, как было в 1979 году. Заряжен очередной пистолет демократии.
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