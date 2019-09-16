Андрей Жайлович возглавил Солигорский район

Важное кадровое назначение в структуре руководства Минской области. Солигорский район возглавил Андрей Жайлович, который да сих пор работал на должности руководителя Московского района столицы. Накануне в городе шахтеров удостоверение председателя райисполкома он получил из рук губернатора. Как отметил Анатолий Исаченко, Солигорский один из наиболее экономически развитых районов области, его достижения и позиции надо усиливать. К тому же губернатор доверил детально разобраться с проблемами жилищно-коммунального хозяйства и повысить дисциплину в сельском хозяйстве. Для Солигорского района этот год юбилейный. Ему исполняется 95 лет.



