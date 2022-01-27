Депутаты Палаты представителей проанализировали около 5 тысяч предложений по обновлению Конституции Беларуси

Сегодня депутаты проанализировали около 5 тысяч предложений граждан по обновлению Конституции. Текст изменений Основного закона - это предложения граждан. Парламентарии ежедневно проводили встречи с коллективами и принимали участие в "Диалоговых площадках". Решающее слово белорусы скажут 27 февраля на референдуме.