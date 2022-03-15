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Андрейченко: Мы должны жестко реагировать на любые враждебные выпады против Беларуси
Мы должны жестко реагировать на любые враждебные выпады против Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщает БелТА.
"Мы должны жестко реагировать на любые враждебные выпады против Беларуси, распространение лжи и попытки протаскивания на международных парламентских площадках надуманных антибелорусских резолюций", - рассказал Владимир Андрейченко.
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