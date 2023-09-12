Какие вопросы важно решать сегодня на уровне парламентов двух стран: Беларусь -Россия? Ответ на этот вопрос в проекте "Разговор у Президента" дал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. "На сегодняшний день развитие отношений с парламентариями Российской Федерации и Китайской Народной Республики - одно из приоритетных направлений работы Национального собрания Республики Беларусь. И мы сегодня все вопросы реализуем через наше парламентское собрание. Мы ввели новые формы работы - правительственный час, где заслушиваем наших министров, как идет реализация 28 союзных программ. Все это дает свою отдачу, растет товарооборот. На сегодняшний день белорусско-российские отношения находятся на подъеме".

Андрейченко рассказал, что уже рассмотрен союзный бюджет на следующий год, а также вопрос создания равных прав для граждан России и Беларуси в плане социально-трудовых отношений, вопросы организации пассажирского сообщения. Будет рассмотрен вопрос развития туризма.

К слову, на сегодняшний день в рамках союзного бюджета реализуется 5 программ. На следующий год подготовлены еще 4 программы и 3 мероприятия. Это программы военно-технического сотрудничества и биотехнологий, реконструкция Брестской крепости. При этом союзный бюджет увеличен на 38 % и составит 6,5 млрд российских рублей.

Между парламентариями Беларуси и КНР также налажен активный диалог: "Сейчас по поручению Президента Республики Беларусь мы поднимаем уровень сотрудничества с рабочих групп до комитета высокого уровня. Сейчас готовится соответствующее соглашение, в ближайшее время оно будет подписано".

Данное соглашение охватит широкий круг вопросов и будет направлено на развитие торгово-экономического и культурного сотрудничества, развитие в области образования, здравоохранения, обеспечение национальной безопасности.