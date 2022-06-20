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Андрейченко: Нельзя позволить Западу заглушить наш голос на международных парламентских площадках

"Нельзя позволить Западу заглушить наш голос на международных парламентских площадках", - об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании 62-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

При этом необходимо задействовать весь потенциал для продвижения экономических интересов наших стран, укрепляя связи с крупнейшими экономиками Китая, Индии, Юго-Восточной Азии. В условиях беспрецедентного политического и экономического давления Союзное государство достойно держит удар.

На сессии рассмотрены актуальные направления работы союзных парламентариев по противодействию внешним вызовам и угрозам, санкционному давлению, пропаганде нацизма, обеспечению защиты исторической памяти. Также утверждены вновь сформированные составы комиссий Парламентского собрания, за ними закрепили функции по законодательному обеспечению выполнения союзных программ, утвержденных Декретом Высшего государственного совета Союзного государства.

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