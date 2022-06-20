Андрейченко: Нельзя позволить Западу заглушить наш голос на международных парламентских площадках

"Нельзя позволить Западу заглушить наш голос на международных парламентских площадках", - об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании 62-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

При этом необходимо задействовать весь потенциал для продвижения экономических интересов наших стран, укрепляя связи с крупнейшими экономиками Китая, Индии, Юго-Восточной Азии. В условиях беспрецедентного политического и экономического давления Союзное государство достойно держит удар.

