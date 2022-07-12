Андрейченко о приеме граждан в Докшицах: Я оцениваю работу местных властей как положительную

Когда больше личных вопросов, я оцениваю работу местных властей как положительную. Потому что нет таких вопросов, которые интересуют широкий круг людей. Депутатский корпус активно работает. Только за первое полугодие мы провели более пяти тысяч встреч в трудовых коллективах, около пяти тысяч человек приняли на личных приемах.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси