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Андрейченко о приеме граждан в Докшицах: Я оцениваю работу местных властей как положительную

Начисление пенсий, земельные споры, выделение кредита стали главными вопросами в ходе выездного приема председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко. Он прошел в Докшицах и, по словам спикера, позволил дать оценку работе местной власти.

Когда больше личных вопросов, я оцениваю работу местных властей как положительную. Потому что нет таких вопросов, которые интересуют широкий круг людей. Депутатский корпус активно работает. Только за первое полугодие мы провели более пяти тысяч встреч в трудовых коллективах, около пяти тысяч человек приняли на личных приемах.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

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