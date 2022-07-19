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Андрейченко поручил к "Дожинкам" учесть все замечания жителей Глубокого

В основе решения социальных проблем лежат успехи в экономике, отметил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. 19 июля спикер провел прием граждан в Глубоком.


Сразу несколько обращений, одно из которых коллективное, касались благоустройства улиц населенных пунктов района. Глубокое готовится принять областной фестиваль-ярмарку "Дожинки", идут масштабные строительные работы. Поручение Владимира Андрейченко - учесть замечания жителей. С просьбой оказать содействие в оформлении детского пособия обратилась и многодетная мама - уроженка Глубокского района, которая десять лет с семьей жила на территории Донецкой области. Военные действия вынудили вернуться в Беларусь, здесь родился шестой ребенок. Во время приема также звучали вопросы приватизации жилья, улучшения жилищных условий, качества сотовой связи, получения визы в Литву.

Самая главная задача сегодня наряду с решением социальных проблем, которые есть, - это, конечно же, уборка урожая. Провести эту уборку в оптимальные сроки, без потерь. Мы видим, какая ситуация нестабильная складывается вокруг Республики Беларусь, видим, какие проблемы в мире с обеспечением продовольствия, поэтому надо все свое внимание в первую очередь переориентировать на эти производственные дела. Ну и параллельно, если все там будет хорошо решаться, то и будут решаться социальные вопросы.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси


Во втором квартале в Глубокский райисполком поступили 43 обращения. С начала года руководством района проведено более 130 личных приемов граждан и свыше 20 прямых телефонных линий.


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