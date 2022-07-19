Андрейченко поручил к "Дожинкам" учесть все замечания жителей Глубокого

Самая главная задача сегодня наряду с решением социальных проблем, которые есть, - это, конечно же, уборка урожая. Провести эту уборку в оптимальные сроки, без потерь. Мы видим, какая ситуация нестабильная складывается вокруг Республики Беларусь, видим, какие проблемы в мире с обеспечением продовольствия, поэтому надо все свое внимание в первую очередь переориентировать на эти производственные дела. Ну и параллельно, если все там будет хорошо решаться, то и будут решаться социальные вопросы.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси