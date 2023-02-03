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Андрейченко провел прием граждан в Докшицах
Выездные приемы граждан показывают эффективность в вопросе взаимодействия людей и государства.
На этом сделал акцент председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко во время встречи с жителями Докшицкого района. Просьбы прозвучали разные: трудоустройство, оказание содействия в организации электроотопления Дома для пенсионера, устранение подтопления земельного участка. Также люди пришли с инициативами. Например, организовать спортивную площадку для молодежи в деревне Березино.
Стараемся решать конструктивно вопросы, найти компромисс. Важно, что все эти приемы помогают нам в плане совершенствования нашего законодательства. Мы глубже знаем проблемы, которые нужно решать.
Как отметил Владимир Андрейченко, в работе с людьми не должно быть второстепенных или неважных вопросов. Все заслуживают внимания. При этом часть из них под силу решить местным властям.
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