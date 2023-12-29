Андрейченко: ШОС на практике реализует идею формирования справедливого миропорядка

Депутаты, поддержав сегодня присоединение Беларуси к международному договору в рамках Шанхайской организации сотрудничества, завершили все законодательные процедуры, нужные для вступления нашей страны в международную структуру и взаимодействия со всеми ее партнерами на равных.

Как отметил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, эта авторитетная организация, объединяющая половину населения земли, на практике реализует идею формирования справедливого миропорядка, равенства и суверенитета.