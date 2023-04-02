Андрейченко: Союзное государство - пример успешной интеграции братских независимых стран

Союзное государство - пример успешной интеграции братских независимых стран, заявил БЕЛТА председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

"Оглядываясь на пройденный путь, с уверенностью можно сказать, что наши страны достигли весомых результатов в проведении согласованной социальной политики, обеспечивающей достойную жизнь и свободное развитие человека. Сегодня Союзное государство - пример успешной интеграции братских независимых стран, дополняющих друг друга. В его границах найден баланс между национальными интересами и объединением усилий для поступательного развития, преодоления современных вызовов и угроз в различных сферах жизнедеятельности, - сказал Владимир Андрейченко. - Принятые в рамках Союзного государства решения позволили создать основу для обеспечения стабильности в условиях мировой турбулентности и формирования многополярного мироустройства. Серьезной проверкой на прочность интеграционных процессов стала гибридная война объединенного Запада, направленная на экономическое удушение и физическое уничтожение Беларуси и России. Беспрецедентные санкции, внешнее давление и военная конфронтация сплотили братские народы, дали толчок к дальнейшей интеграции. В очередной раз Беларусь и Россия плечом к плечу выступили против общего врага и сдержали его натиск, защитили свои идеалы, духовные ценности и право на собственный путь развития".

Важную роль в союзном строительстве играют парламенты Беларуси и России как непосредственные представители народов наших стран, отметил спикер. "За прошедшие годы сделано немало по унификации и гармонизации законодательной базы в интересах реализации совместных проектов, формированию единого экономического и социального пространства. Сегодня граждане обеих стран имеют равные права в сфере труда, отдыха, здравоохранения и образования. Мы активно работаем над вопросами формирования единых промышленной и аграрной политики, обеспечения военной и технологической безопасности, импортозамещения и создания общей транспортной системы, укрепления финансовых институтов и расширения круга дружественных государств, - дополнил Владимир Андрейченко. - Белорусские и российские парламентарии взаимодействуют в рамках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, международных парламентских структур, что способствует последовательному углублению интеграционных процессов, которые приобретают глобальный характер.

"Пример наших государств, стойкость перед лицом внешних угроз запустили механизмы геополитической трансформации мира, формирования новой идеи межгосударственных отношений, в основе которой взаимное уважение и учет интересов партнеров. В результате эпоха "мира, основанного на правилах колониальной псевдодемократии", близится к своему логическому завершению, а среди стран усиливается запрос на справедливость и равноправие. Достигнуто многое, мы уверенно смотрим в будущее, но впереди еще немало свершений. Убежден, что наши народы способны решить все задачи, ведь мы едины общей историей, верой и духовными ценностями", - констатировал спикер.