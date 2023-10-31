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Андрейченко: Уже 90 лет Дом правительства работает во благо белорусского государства
В Доме правительства в преддверии 90-летнего юбилея открылась большая экспозиция. В фойе Овального зала редкие снимки и артефакты времен Великой Отечественной. Первыми с выставкой сегодня ознакомились премьер-министр Роман Головченко и спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.
Как практически вручную возводилось уникальное для того времени архитектурное строение? Сколько средств было потрачено на послевоенное восстановление? И какие легенды хранятся в стенах Дома правительства? Об этом наглядно в уникальных кадрах и документах.
Сегодня Дом правительства - это место, откуда звучат важнейшие новости, принимаются законопроекты и пишется история современной Беларуси.
Дом правительства имеет очень богатую и непростую историю. Это и Великая Отечественная война, и годы оккупации и разрухи, и восстановление Минска, и становление независимой Республики Беларусь. Это здание пропитано историей. Уже 90 лет оно работает во благо белорусского государства.
Молодое поколение тоже знакомится с историей знакового для нашей страны здания. Сегодня в числе первых гостей были школьники, среди них и дети сотрудников аппарата Совета Министров. Они побывали не только в Овальном зале, но и в зале заседаний Президиума Совмина, а также на рабочих местах своих родителей.
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