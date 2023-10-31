Андрейченко: Уже 90 лет Дом правительства работает во благо белорусского государства

В Доме правительства в преддверии 90-летнего юбилея открылась большая экспозиция. В фойе Овального зала редкие снимки и артефакты времен Великой Отечественной. Первыми с выставкой сегодня ознакомились премьер-министр Роман Головченко и спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

Как практически вручную возводилось уникальное для того времени архитектурное строение? Сколько средств было потрачено на послевоенное восстановление? И какие легенды хранятся в стенах Дома правительства? Об этом наглядно в уникальных кадрах и документах.

Сегодня Дом правительства - это место, откуда звучат важнейшие новости, принимаются законопроекты и пишется история современной Беларуси.

Дом правительства имеет очень богатую и непростую историю. Это и Великая Отечественная война, и годы оккупации и разрухи, и восстановление Минска, и становление независимой Республики Беларусь. Это здание пропитано историей. Уже 90 лет оно работает во благо белорусского государства. Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси