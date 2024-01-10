ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Андрейченко во время визита в Глубокский психоневрологический дом-интернат: В Беларуси проявляется самая большая забота о старшем поколении

Теплые слова продолжают звучать по всей стране в адрес людей золотого возраста. 10 января гостей встречали и сотрудники, а также проживающие Глубокского психоневрологического дома-интерната. Там созданы все условия, чтобы люди чувствовали себя комфортно: сделан ремонт, благоустроена территория. Организованы всевозможные кружки для занятий творчеством. Изделия ручной работы продемонстрировали во время тематической выставки.

В Беларуси проявляется самая большая забота о старшем поколении. Это возведено в ранг государственной политики. А это говорит о зрелости нашего общества.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

С большим интересом к акции присоединились и активные жители Глубокского района. За круглым столом обсудили актуальные для региона и страны темы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все