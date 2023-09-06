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Андрейченко на встрече с парламентской делегацией Узбекистана: Мы заинтересованы развивать отношения по всем направлениям
Узбекистан является для Беларуси ключевым партнером в Центральной Азии, и мы заинтересованы развивать отношения по всем направлениям, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с парламентской делегацией Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, сообщает БЕЛТА.
"Узбекистан для нас является ключевым партнером в Центральной Азии, и мы заинтересованы развивать отношения по всем направлениям. Наши отношения всегда развивались поступательно. Но самое главное, что на сегодняшний день у нас нет нерешенных вопросов", - сказал Владимир Андрейченко.
По приглашению Совета Республики Национального собрания Беларуси нашу страну с официальным визитом посещает парламентская делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой. Во время визита организовано проведение Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Накануне прошли секционные заседания. Сегодня состоится ключевое мероприятие бизнес-форума - пленарное заседание на тему "Женщины в бизнесе - потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана".
Фото: БЕЛТА
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