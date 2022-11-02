Андрейченко: Выстоять сегодня могут только те государства, где власть действует во имя народа

Выстоять сегодня могут только те государства, где власть действует от имени народа. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на семинаре-совещании на тему "Правовая основа формирования и деятельности Всебелорусского народного собрания. Совершенствование избирательного законодательства" в Лиде Гродненской области, пишет БелТА.



"Мир вступил в эпоху жесточайшей турбулентности. И сегодня никто не в состоянии четко спрогнозировать, по какому сценарию будут развиваться события в ближайшее десятилетие. Тем более что действия западного альянса не поддаются никакому рациональному объяснению. Одно очевидно - к старому возврата нет. Глобальная перестройка затронет абсолютно все государства, - сказал Владимир Андрейченко. - Фактически она уже идет. Мы являемся свидетелями нарастания острых политических, экономических и социальных потрясений в самых богатых и, как казалось, абсолютно благополучных странах. И, судя по всему, дальше будет только хуже".



"Пройти все эти испытания с минимальными потерями смогут только те государства, где власть действует от имени народа и во имя народа, где достигнуто общественное согласие, обеспечены преемственность поколений и гражданский мир, - отметил спикер. - В сущности, такие задачи и призвано решать Всебелорусское народное собрание. Оно не раз помогало государству находить адекватные ответы на вызовы времени и как минимум два раза (в октябре 1996 года и в феврале 2021 года) помогло отвести страну от пропасти. Именно поэтому в сознании граждан Беларуси вызрело твердое убеждение, что Всебелорусское народное собрание - действенный демократический институт, которому необходимо придать конституционный статус".



Проекты законов "Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь" и "О Всебелорусском народном собрании" вынесены на общественное обсуждение. Организатором обсуждения законопроекта "О Всебелорусском народном собрании" выступает Палата представителей. Депутаты активно участвуют в работе диалоговых площадок разного уровня, проводят информационные встречи в трудовых коллективах по разъяснению норм законопроектов. Всего проведено около 140 подобных мероприятий. Замечания и предложения участников общественного диалога будут учтены при подготовке проекта закона к рассмотрению в первом чтении на текущей сессии Палаты представителей. Процесс обсуждения завершится сегодня семинаром-совещанием в Лиде.