Вопросы разные, но для людей они всегда очень важные. Важно не только выслушать, но и важно, чтобы эти вопросы решались. Приходится пояснять, что всем нужно жить по закону. Государство очень много делает, чтобы улучшалась жизнь людей. И у нас положительная динамика практически по всем вопросам в стране наблюдается.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси