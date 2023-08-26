Андрейченко: Я живу проблемами Витебской области

По его словам, заготовка кормов - это ключевой вопрос, поэтому сегодня надо организоваться всем. "Это вопрос будущего и области, и района, и любого хозяйства. Если не будет кормов, не будет продукции, не будет экспортного товара, не будет и зарплаты, и бюджета, ничего не будет, - пояснил уполномоченный представитель Президента. - В этом плане есть проблемы по Витебщине. На сегодняшний день заготовлено только 67 % кормов к уровню прошлого года, на 33 % меньше, это мало. Но корма есть на поле".