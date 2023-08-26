3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Андрейченко: Я живу проблемами Витебской области
Из всех отраслей экономики в Витебской области наиболее проблемное сельское хозяйство. Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области.
По его словам, заготовка кормов - это ключевой вопрос, поэтому сегодня надо организоваться всем. "Это вопрос будущего и области, и района, и любого хозяйства. Если не будет кормов, не будет продукции, не будет экспортного товара, не будет и зарплаты, и бюджета, ничего не будет, - пояснил уполномоченный представитель Президента. - В этом плане есть проблемы по Витебщине. На сегодняшний день заготовлено только 67 % кормов к уровню прошлого года, на 33 % меньше, это мало. Но корма есть на поле".
Смотрите все интервью ЗДЕСЬ
Я живу проблемами Витебской области, потому что я прошел от самого низа - работал председателем колхоза, начальником правления и председателем райисполкома в Верхнедвинском районе и потом губернатором и вице-губернатором. Поэтому для меня все вопросы известные. Я за них переживаю душой, чем могу, конечно, помогаю. Поэтому, где неудачи какие-то, тоже моя боль.
На сегодняшний день кадровый потенциал руководства Витебской области значительно укреплен Президентом страны, отметил Владимир Андрейченко: "Ведь бывший вице-премьер возглавляет Витебскую область, бывший министр сельского хозяйства - помощник, зам по экономике - бывший замминистра экономики, зам по социальным вопросам - бывший замминистра спорта и туризма. Понимаете, какой руководящий состав сегодня у Витебского облисполкома! Поэтому Президент и все мы ожидаем и серьезной отдачи".
Я твердо верю в жителей Витебской области, потому что они всегда хорошо работали, умеют работать, хотят работать.Нельзя говорить, что в регионе сегодня все находится в каком-то плохом состоянии. Даже по итогам семи месяцев текущего года валовый внутренний продукт витебского агропрома возрос почти на 2%, но тем не менее успехи скромны, а недостатков еще много.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все