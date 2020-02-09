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Анемия: апатия, усталость, выпадение волос… Как восполнить дефицит железа?
Какую роль выполняет железо в организме?
При анемии нашему организму не хватает такого важного элемента, как железо. Организму нужно от 20 г до 25 г железа, при беременности потребность повышается до 30 г ежедневно. Извне мы получаем всего лишь 2 г железа, остальные 20 г непосредственно образуются в нашем организме. Каким образом? Когда распадаются старые эритроциты (кровяные тельца), и таким образом во всем нашем организме около 30% железа сконцентрированы в области так называемых органов депо: печень, селезенка, надпочечники, эндотелий кровеносных сосудов, а 70% сосредоточены в нашем кровеносном русле, а именно - в гемоглобине.
Что такое гемоглобин?
У мужчин норма этого показателя 130-160 в общем анализе крови, у женщин - 120-140. Гемоглобин - очень важный компонент нашей крови, он отвечает за перенос кислорода от легких к тканям и в обратном направлении, он забирает углекислый газ и выводит его из нашего организма через легкие. Гемоглобин состоит из железа, а железо необходимо для транспортировки кислорода к тканям и клеткам.
Функции железа:
- производство ДНК
- образование нервных волокон и рост человеческого тела
- поддержание жизнедеятельности каждой отдельной клетки
- обеспечение энергетического метаболизма
- участие в окислительно-восстановительной реакции
- сохранение иммунитета
Есть
симптомы анемии
, на которые стоит обратить внимание:
- сухость и бледность кожи
- ломкость ногтей и выпадение волос
- плаксивость
- боли в теле
- головокружения
- тахикардия при нагрузке
- усталость
Важно восполнять недостаток железа питанием
Стоит обратить внимание на такие продукты, как печень и морепродукты (креветки, мидии, устрицы и т. д). Это гемовое железо - железо, которое содержится в продуктах животного происхождения. Его можно найти в больших количествах, в том числе, в говядине, рыбе, индейке, субпродуктах и т.д. Негемовое железо - это растительное железо. Его можно найти среди прочего в кунжуте, белой фасоли, кешью, льняном семени, кедровых орехах, семенах подсолнечника, фасоли адзуки, фундуке, арахисе, миндале, свекле и шпинате.
Железо - очень капризный продукт. Недостаточно добавить в свой рацион питания железосодержащие продукты, чтобы повысить его уровень в крови. Существует ряд продуктов, которые сводят эти попытки к нулю.
С чем нельзя есть продукты, богатые железом:
- хлеб
- молоко
- кофе
Молоко содержит кальций, а он мешает усвоению железа. В связи с этим нужно развести во времени употребление продуктов, богатых кальцием (в первую очередь, это молочные продукты) с препаратами железа.
Черный чай, кофе и какао содержат танины, которые понижают уровень гемоглобина на 40–60%.
Фитиновая кислота, содержащаяся в хлебобулочных изделиях, крупах и злаках (отруби, пшеница, кукуруза, коричневый рис, рожь), мешает усвоению элемента.
А помогают усвоению железа
витамины
С и В.
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