Анемия: апатия, усталость, выпадение волос… Как восполнить дефицит железа?

Какую роль выполняет железо в организме?

При анемии нашему организму не хватает такого важного элемента, как железо. Организму нужно от 20 г до 25 г железа, при беременности потребность повышается до 30 г ежедневно. Извне мы получаем всего лишь 2 г железа, остальные 20 г непосредственно образуются в нашем организме. Каким образом? Когда распадаются старые эритроциты (кровяные тельца), и таким образом во всем нашем организме около 30% железа сконцентрированы в области так называемых органов депо: печень, селезенка, надпочечники, эндотелий кровеносных сосудов, а 70% сосредоточены в нашем кровеносном русле, а именно - в гемоглобине.





Что такое гемоглобин?

У мужчин норма этого показателя 130-160 в общем анализе крови, у женщин - 120-140. Гемоглобин - очень важный компонент нашей крови, он отвечает за перенос кислорода от легких к тканям и в обратном направлении, он забирает углекислый газ и выводит его из нашего организма через легкие. Гемоглобин состоит из железа, а железо необходимо для транспортировки кислорода к тканям и клеткам.

Функции железа:

производство ДНК

образование нервных волокон и рост человеческого тела

поддержание жизнедеятельности каждой отдельной клетки

обеспечение энергетического метаболизма

участие в окислительно-восстановительной реакции

сохранение иммунитета

Есть

симптомы анемии

, на которые стоит обратить внимание:

сухость и бледность кожи

ломкость ногтей и выпадение волос

плаксивость

боли в теле

головокружения

тахикардия при нагрузке

усталость





Важно восполнять недостаток железа питанием

Стоит обратить внимание на такие продукты, как печень и морепродукты (креветки, мидии, устрицы и т. д). Это гемовое железо - железо, которое содержится в продуктах животного происхождения. Его можно найти в больших количествах, в том числе, в говядине, рыбе, индейке, субпродуктах и т.д. Негемовое железо - это растительное железо. Его можно найти среди прочего в кунжуте, белой фасоли, кешью, льняном семени, кедровых орехах, семенах подсолнечника, фасоли адзуки, фундуке, арахисе, миндале, свекле и шпинате.

Железо - очень капризный продукт. Недостаточно добавить в свой рацион питания железосодержащие продукты, чтобы повысить его уровень в крови. Существует ряд продуктов, которые сводят эти попытки к нулю.

С чем нельзя есть продукты, богатые железом:

хлеб

молоко

кофе

Молоко содержит кальций, а он мешает усвоению железа. В связи с этим нужно развести во времени употребление продуктов, богатых кальцием (в первую очередь, это молочные продукты) с препаратами железа.

Черный чай, кофе и какао содержат танины, которые понижают уровень гемоглобина на 40–60%.

Фитиновая кислота, содержащаяся в хлебобулочных изделиях, крупах и злаках (отруби, пшеница, кукуруза, коричневый рис, рожь), мешает усвоению элемента.

А помогают усвоению железа

витамины

С и В.