Аневризма аорты. Причины возникновения и профилактика

восходящая аорта (от нее отходят коронарные артерии, снабжающие кровью сердце);

дуга аорты (питает голову, бронхи, шею, руки посредством соответствующих артерий);

нисходящая аорта (обеспечивает кровоснабжение органов грудной клетки и брюшины).

Самое распространенное заболевание аорты - атеросклероз, или аневризма.

Аневризма - расширение сосуда

Аневризмой брюшной аорты называют расширенный участок в нижнем отделе аорты. Аорта отходит непосредственно от сердца и проходит через грудную клетку и живот, давая ветви ко всем внутренним органам и конечностям. Поскольку аорта является основным кровеносным сосудом, разрыв ее аневризмы может приводить к опасному для жизни кровотечению.

Аневризмы брюшного отдела аорты часто растут медленно и обычно не вызывают никаких симптомов, что затрудняет их выявление. Некоторые аневризмы так никогда и не разрываются, некоторые практически не увеличиваются с годами, хотя нередко бывает и противоположная ситуация, когда аневризма растет, и растет быстро.

По мере роста аневризмы брюшной аорты у некоторых пациентов могут появляться определенные ощущения, например:

Чувство пульсации рядом с пупком Глубокая, постоянная боль в животе или в одной части живота Боль в спине

Клиника аневризмы брюшной аорты проявляется преходящими или постоянными разлитыми болями, дискомфортом в области живота, отрыжкой, тяжестью,ощущением переполнения желудка, тошнотой, рвотой, дисфункцией кишечника, похуданием.

Атеросклероз

- это процесс, при котором жиры и некоторые другие вещества скапливаются внутри стенки кровеносного сосуда. Пораженные атеросклерозом сосуды имеют повышенный риск аневризматического расширения.

Контролируйте свое артериальное давление, чтобы избежать неприятностей!

Из-за большого диаметра аорта особенно чувствительна к перепадам артериального давления. Ежесекундно ей приходится испытывать серьезную нагрузку, продвигая кровь, которую выталкивает сердце. И если давление повышается, возрастает напряжение в стенках аорты. Выдерживать такие колебания ей удается благодаря своей эластичности.

Причины возникновения аневризмы:

Атеросклероз

Гипертония

Возраст

Инфекции

Генетика

Курение

Аневризмы чаще наблюдаются у мужчин!