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Ангелина Волкова представила свой новый трек "Что мне ваш USA"
Тот поток европейцев, который устремился в Беларусь (а это свыше миллиона), посетивших страну без виз, как бы намекает иностранным руководителям: пора что-то менять. Ваш дивный сад уже не такой привлекательный. Что важно - гости не только посещают страну для туризма, но и остаются здесь навсегда.
О любви к Беларуси не просто говорят в соцсетях, но и поют. Ангелина Волкова исполнила в эфире "Первого информационного" свой новый трек "Что мне ваш USA" (см. видео).
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