Ангелина Волкова представила свой новый трек "Что мне ваш USA"

Тот поток европейцев, который устремился в Беларусь (а это свыше миллиона), посетивших страну без виз, как бы намекает иностранным руководителям: пора что-то менять. Ваш дивный сад уже не такой привлекательный. Что важно - гости не только посещают страну для туризма, но и остаются здесь навсегда.