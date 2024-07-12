Беларусь выступает активным участником серьезных системных изменений в мировой политике и экономике. На смену однополярного эгоизма Запада идет новый миропорядок. В нем такие организации, как ШОС, выступают проводниками идей взаимопомощи, равенства и доступности возможностей. Эти принципы тесно связаны с белорусскими глубинными традициями и обрядами так трепетно восстановленными в рамках "Купалье" в Александрии.

Почему между ШОС и нашими истоками такая тесная экономическая связь?

Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики в авторской рубрике "Простая экономика".

Мы становимся очевидцами важных исторических процессов - идет создание новой экономики и миропорядка.

Наш Президент четко определил, что сейчас происходят перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены. Беларусь является участником серьезных системных изменений в мировой политике.

Текущая модель глобальной экономики - современной политэкономии - объясняется просто! Англосаксонский мир пиратским способом, колонизируя и нещадно эксплуатируя на протяжении веков все остальные страны, создавал фундамент своего богатства, политического, экономического и военного превосходства.

Сейчас Вашингтон/Лондон смотрит на мир, как на свою собственность. Многомиллиардное население планеты для них не люди, а средства для достижения личного благополучия. В этом и кроется основная причина многочисленных вызовов в области международной безопасности.

Такая модель ведет только к ситуации, когда "люди беднеют в мире, голод становится шире".

Следствие незаконных санкций в отношении минеральных удобрений, техники, средств защиты растений, маршрутов поставок… люди в развивающихся странах, включая беднейшие государства Азии, Африки и Латинской Америки, вынуждены голодать.

В наших силах разрушить стены однополярного мира, накормить людей, устранив много противоречий и конфликтов из-за социального неравенства, дефицита продовольствия и ресурсов.

Но для этого необходимо объединяться на международном, региональном уровне, поэтому Беларусь - сейчас уже полноправный член ШОС.

Одновременно важно возвращаться к истокам общинности, основанных на принципах взаимопомощи, равенства и доступности возможностей. Поэтому Беларусь активно популяризирует и широко проводит такие мероприятия, как "Купалье" в Александрии.

ШОС и наше "Купалье" имеют общую идею - укрепление силы/благосостояния/экономики через восстановления традиций глубинной истории и добрых связей между народами.

Наш Президент четко указал: в XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. Инициативу должны взять на себя страны Глобального большинства. Самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен.

ШОС строится на принципах взаимного уважения, равенства и солидарности. Здесь слушают и слышат друг друга, не диктуют свою волю.

Такие базисы находят сильный отклик в наших исконных традициях - взаимопомощи и поддержке в рамках белорусской общности/белорусской семьи - отсюда и наша модель социально-ориентированной экономики, и уважение к труду. Это все оттуда, из глубин белорусских традиций, обрядов и самобытной славянской культуры.

Все, что сделано своими руками, а не украдено подобно Западу у своего соседа, всегда красиво, всегда будет актуально и модно!

Лукашенко идет дальше и расширяет наши традиции на международном уровне…

Александр Григорьевич в рамках саммита ШОС четко указал: "Наилучшим ответом на вызовы в глобальной политике будут наши единство и сплоченность".

После разрушительного для человечества исторического периода "буйства капитализма" - люди в мире находятся в растерянности и неведении, люди ждут некой ориентации и определенности, хотят четкого понимая перспектив развития нашей планеты.

Отказ от экономического эгоизма и глобализация идей общинности, миролюбия, стремление к дружбе, уважению традиций разных культур, в том числе в рамках таких организаций, как ШОС, позволят вернуть людей к истокам и восстановить ориентиры на созидание и труд.