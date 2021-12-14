3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Анимация "Беларусьфильма" признана лучшей одновременно на двух континентах
"Золотые" новости с кинополя. Анимация "Беларусьфильма" признана лучшей одновременно на двух континентах! Так, картину "Лагодны воўк" Натальи Дарвиной высоко оценили в турецком Стамбуле. Там прошел Международный фестиваль короткометражного кино "Планета милосердия". Комедия о голодном волке с добрым сердцем стала абсолютным победителем в номинации "Лучший анимационный фильм".
Белорусскую анимацию признали и в Соединенных Штатах. Так, двухминутная история о помощниках-"краснолюдках" взяла главный приз международного кинофестиваля в Чикаго. Итоги форума огласили накануне. Сама же лента Романа Бурмакова из цикла "У Палессі на балоце" вошла в шорт-лист двух десятков международных фестивалей.
Другие новости культуры:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все