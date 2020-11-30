Анимированную новогоднюю карту для детей разработали в Белкартографии

Рождественские традиции, зимние волшебники разных стран мира, интересные факты о новогоднем празднике. Приятный бонус - анимация обложки, которая особенно порадует детей. Первый тираж карт - три тысячи экземпляров. В декабре "новогодние справочники" появятся во всех книжных магазинах Беларуси.