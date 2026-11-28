Уникальный белорусский проект - концерт-реквием "Каждый третий" - продолжает путешествие по России. 28 ноября постановку, посвященную памяти жертв и героев Великой Отечественной войны, увидят жители Челябинска.

Это необычная форма концерта. В основе - песни войны, редкие кадры военной хроники, архивные фотодокументы. Они хранят память о трагедии советского народа - она общая и неделимая для стран. Это важная часть исторического наследия, которое нужно передать будущим поколениям.

Концерт тепло воспринимает российский зритель, куда бы ни приезжали белорусские артисты, отмечают организаторы.

Анна Лукашенко, генеральный продюсер, автор сценария проекта "Каждый третий":

"Для нас сегодня особая честь показывать концерт-реквием в Челябинске, который был не просто опорой для тыла, но и опорой для советской армии в годы Великой Отечественной войны. Поэтому все артисты с особым трепетом будут выступать на сцене и рассказывать каждой свою историю. В любом случае у нас общая история, которая объединяет. Она продолжается и в молодом поколении. Молодежь точно так же чувствует и сопереживает всему увиденному и на выставках, и в процессе концерта-реквиема".

Артем Пинчук, художественный руководитель Драматического театра белорусской армии:

"Эмоции разные, но это чувствуется в начале любого концерта. Но когда в финале, на последней песне все зрители встают, то мы понимаем, что это действительно попадает, работает, воздействует. Мы выполняем главную цель - объединяем людей, память, которую мы храним, и человечность".

В память о миллионах погибших в годы войны белорусская делегация во главе с послом Беларуси в России возложила цветы к Вечному огню.

Проект "Каждый третий" получит продолжение в 2027 году, постановку покажут в Волгограде.