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Анна Мацкевич - героиня новой серии проекта "Она - белорусская женщина"

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Она умеет говорить "нет" токсичным людям и завышенным ожиданиям окружающих, легко порхает по жизни и знает, как сохранить человечность в эпоху искусственного интеллекта и цифровизации. Героиня новой серии проекта "Она - белорусская женщина" - многодетная мама в четвертом поколении и замдекана Белорусской государственной академии авиации Анна Мацкевич.

Как не потерять себя, растворяясь в других, и сохранить свое "я", отдавая так много? С чего начинается красота женщины, каким образом тренды влияют на воспитание детей? Об этом и не только смотрите 4 октября в 10:10 и 19:20 на "Первом информационном".

Разделы:

Общество

Теги:

Она белорусская женщина
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