Анна Великая о результатах социсследования: Это действительно чудесная страна

Белорусская власть действует в интересах людей и белорусы это ценят. Об этом говорят результаты масштабного социсследования.

"Данные соцопросов говорят о том, что в эпоху геополитической турбулентности и глобальной нестабильности люди хотят развиваться в собственной стране. Они ценят курс своего руководства и понимают, насколько сложно этот островок спокойствия сохранять в нестабильном мире. Фактор безопасности становится сейчас для граждан любой страны очень важным. Если бы иностранцы приезжали, те, кто смотрит голливудские фильмы, и посмотрели, какая на самом деле ситуация в Беларуси, это просто изменило бы их сознание, их восприятие. Это действительно чудесная страна", - отметила кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анна Великая.