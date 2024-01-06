Анна Эйсмонт - лауреат спецпремии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп"

За плечами этой молодой и амбициозной девушки - более 20 лет работы в Белтелерадиокомпании. Выпускница факультета журналистики БГУ Анна Эйсмонт, а сегодня ведущая спортивных программ, автор нескольких ярких и уникальных проектов и десятков фильмов, стала лауреатом премии белорусский спортивный Олимп. Ее работы не раз отмечали на различных международных конкурсах. К примеру, фильм "Салей, которого мы не знали" получил медаль Бакинского фестиваля.