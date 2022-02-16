Анна Трубецкая - гость программы "Скажинемолчи"

Белорусский Х-Factor - это отличный старт и мировая франшиза, которая доказывает: в эфире главных республиканских каналов могут звучать молодые таланты. Таким мнением поделилась гостья проекта "Скажинемолчи" Анна Трубецкая. Девушка из Могилева прошла путь от вокалистки из кавер-бэнда до сольного исполнителя, стала финалисткой вокальных телешоу, где заручилась поддержкой звездного наставника Тины Кароль.



Накануне с сольной программой дебютировала на сцене Дворца Республики. Анна рассказала о творческом бэкграунде (она выросла в музыкальной семье), поделилась своим опытом участия в песенных форумах, рассказала об авторитете могилевской вокальной школы и о своей позиции в отношении политических высказываний некоторых артистов.



Что в плейлисте Анны Трубецой и какими исполнителями вдохновляются белорусские музыканты? Полная версия интервью доступна на сайте Белтелерадиокомпании.