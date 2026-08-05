Аномальная жара в полях: аграрии Беларуси убирают на максимуме, невзирая на зной

Плюс 40 на термометрах и плюс тысячи тонн в общий каравай, несмотря на жару: в полях Беларуси в штатном режиме трудятся механизаторы и водители, чтобы обеспечить продовольственную безопасность.

В помощь им современная техника и системы охлаждения, а еще постоянный подвоз свежей воды и даже мороженого. К слову, свои коррективы зной вносит и в созревание колосьев.

Плюс 38 и даже местами до плюс 40 - такая жара установилась в стране, но аграрии все равно трудятся в полях, ведь сбавлять обороты и снижать темп ни в коем случае нельзя. Нужно трудиться для обеспечения продовольственной безопасности.

Для механизаторов, комбайнеров и водителей в хозяйствах создают все необходимые условия. Во-первых, это подвоз питьевой воды в неограниченных количествах, а также корректировка рациона с учетом погодных условий и обеспечение едой. И, конечно же, комфортные условия работы внутри кабин современных машин с использованием климат-контроля и кондиционеров.

Будни хлеборобов сейчас - это работа на максимуме: температурном и трудовом. Молодые экипажи, которые пришли в помощь опытным механизаторам, жары не боятся, ведь за штурвалами отечественных машин комфортно, а стране нужен весомый урожай.

"Кондиционер в кабине есть, полноценный климат-контроль. Если на улице +30, то в кабине комфортно. Все приносит удовольствие в совокупности. Работа допоздна - это не страшно. Без выходных - это тоже не страшно, все компенсируется заработной платой, поощрениями. Все идеально", - отметил механизатор ОАО "Крутогорье-Петковичи" Евгений Халемончик.

"Климат-контроль сам регулирует температуру. Если в кабине стало жарко, он добавляет холода. В жару раньше без кондиционера тяжело было, а сейчас комфортно, хорошо", - поделился механизатор ОАО "Крутогорье-Петковичи" Александр Поденков.

"Для наших сотрудников созданы все максимальные условия для комфортной работы, начиная от горячего питания и заканчивая холодной водой. У всех комбайнеров однозначно работают кондиционеры. В новых комбайнах уже даже стоит система климат-контроля. И обеспечиваем полностью в неограниченном количестве питьевой водой, раздаем ее в PET-бутылках", - констатировал директор ОАО "Крутогорье-Петковичи" Юрий Климаш.

Температурная ситуация на полях под Минском ужасает: термометры за бортом комбайнов показывают стабильно 30+.

А вот в Гомельской области под открытым солнцем уже экстремальные 40 градусов. Механизатор хозяйства "Бывальки" Лоевского района Гомельской области Александр Гаврик не припомнит такой знойной уборочной, но и при такой температуре климат-контроль в машинах держит удар, поэтому работать можно.

"Чувствую себя комфортно в комбайне по сравнению с улицей. В кабине есть холодильник, в нем я храню воду, иногда кладу продукты сюда, они охлажденные постоянно. Обеды и охлажденную воду привозят. Если не охлажденную, мы в холодильнике можем все охладить. Буквально минут 10 - и вода охлажденная", - рассказал Александр.

Кстати, охлаждают механизаторов и водителей не только с помощью кондиционеров, но еще и отечественным мороженым, которое вместе с такой нужной прохладой на поля Брестской области принес сам Дед Мороз из своей резиденции в Беловежской пуще.

Кроме повышения уровня сложности в работе аграриев, погода также корректирует и созревание культур. Плюс 40 градусов помогут яровым быстро дойти до нужной кондиции. Сами зерна - с минимальным процентом влажности, а значит, на зерносушильных комплексах можно сэкономить газ и время на просушку.

"Плюс 32-34 дают нам лучшую уборку для урожая, потому что дожди шли - мы ждали. Мы каждую минутку на поле стояли, ждали, чтобы высохло, и убирали. А сейчас мы с самого утра вышли и убираем, и нам ничего не мешает. Мы сразу зерно только чистим, не подсушиваем ничего", - пояснила главный агроном ОАО "Козловичи-Агро" Татьяна Качанович.

Чтобы сдержать аномальный зной, в полях контролируют процесс спасатели. Они проверяют технику перед выходом в поле и регулярно дежурят на уборке, чтобы не допустить появления случайной искры.

Максим Некрасов, старший инструктор-спасатель Березинского РОЧС:

"Это наш хлеб, и мы его защищаем, чтобы ничего с ним не случилось. С утра мы приезжаем на поле вместе с техникой, проверяем полностью комбайны, комбайнеров, чтобы у них были нормальные огнетушители - опломбированные, заправленные - чтобы кошма была для тушения. Инструктируем самих комбайнеров по пожарной безопасности".

Для эффективной и качественной уборки в условиях аномальной жары аграрии используют разные способы, в том числе работают и после захода солнца. Это позволяет максимально использовать время для работы в полях, а также дает возможность трудиться механизатором уже в более прохладные часы.