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Аномальная зима в Беларуси

Резкие перепады температуры и дожди привели к паводкам. Последствия аномальной зимы ощутили в разных регионах страны, особенно на севере и востоке Беларуси. В Гомельской области подтоплены более 40 дачных домов. Под талой водой оказались хозяйственные постройки, подворья, а также участки дорог. Жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет. Специалисты ведут мониторинг гидрологической обстановки и напоминают об элементарных правилах безопасности.

По возможности не передвигаться по подтопленным территориям. Если все-таки есть такая необходимость, обязательно при себе иметь индивидуальные средства спасения. Кроме этого, не передвигаться по таким участкам на автотранспорте. Не подъезжать близко и не оставлять автомобили рядом с водоемами, особенно реками.
Никита Лисовский, специалист Гомельской областной организации ОСВОД

В связи с потеплением в ближайшие дни ситуация сохранится. Специалисты готовы экстренно предотвратить любые негативные последствия паводка.

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