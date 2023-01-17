Аномальная зима в Беларуси

По возможности не передвигаться по подтопленным территориям. Если все-таки есть такая необходимость, обязательно при себе иметь индивидуальные средства спасения. Кроме этого, не передвигаться по таким участкам на автотранспорте. Не подъезжать близко и не оставлять автомобили рядом с водоемами, особенно реками.

Никита Лисовский, специалист Гомельской областной организации ОСВОД

