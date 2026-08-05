Аномальный зной раскалил автомагистрали Беларуси: сложно приходится тем, кто за рулем

Краткий пересказ от ИИ

Температура в Беларуси бьет рекорды - по стране объявлен красный уровень опасности. Расскажем, как службы столицы работают в "горячих условиях" и какие методы используют белорусы, чтобы охладиться.

Нынешний август поражает белорусов температурными рекордами

Мощный тепловой купол буквально накрыл страну и пока не собирается отступать.

Под палящим солнцем сложнее всего приходится тем, кто оказывается за рулем. В салоне автомобиля без кондиционера температура за считаные минуты поднимается значительно выше, чем за окном. А это прямой путь к рассеянности и замедлению реакции. В условиях аномального зноя ГАИ усилила контроль на дорогах. Инспекторы напоминают о рисках перегрева, необходимости проверки систем автомобиля и важности строгого соблюдения правил дорожного движения, ведь ответственное поведение на дороге - это сохраненные жизни.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Всем без исключения участникам дорожного движения необходимо постоянно контролировать свое самочувствие и пить больше воды. В случае недомогания, сонливости или при возникновении болезненного состояния водителям при наличии такой возможности необходимо остановиться за пределами дороги в тени и отдохнуть. Для улучшения самочувствия и предупреждения его ухудшения в пути водителям необходимо поддерживать комфортную температуру воздуха в салоне своего транспорта. Это можно достичь путем проветривания, а также использования кондиционера. Пешеходам крайне важно сократить время пребывания под прямыми солнечными лучами, особую осторожность необходимо проявлять при пересечении проезжей части".

Жара проверяет на прочность как людей, так и городскую инфраструктуру. Для ключевых магистралей коммунальщики устраивают прохладный душ - по маршрутам курсируют поливочные машины. В дополнительном орошении нуждаются также деревья и городские клумбы.

Белорусы быстро адаптировались к августовскому зною

Сами белорусы быстро адаптировались к августовскому зною. У каждого свои проверенные методы. Одни предпочитают тенистые аллеи парков, прохладные фонтаны или водоемы, а другие стараются в зной находиться дома.

6 августа аномальная жара продолжит держать страну в тонусе: синоптики вновь объявили красный уровень опасности, а температура в отдельных районах может достигнуть пиковых значений до плюс 40. Поэтому специалисты рекомендуют придерживаться простых, но жизненно важных правил: избегать солнца в самые жаркие часы, пить достаточно чистой воды, выбирать светлую дышащую одежду и прислушиваться к своему организму.