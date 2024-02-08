Анонимность? Нет, не обещали! Как сотрудники "Белсата" слили данные, а потом открестились от своих информаторов

Журналистов "Белсата" в Беларуси нет! Штаб-квартира в Минске закрыта, а ресурс признан экстремистским. И тут главный вопрос: возможно ли давать информацию о Беларуси, находясь в Польше?

Оказывается, все просто - достаточно кинуть клич и попросить наивных белорусов писать обо всем, что они видят, о том, что, по их мнению, является противоправным, неправильным. И никакой проверки информации, никаких комментариев уполномоченных лиц, экспертов - только сарафанное радио и подача информации в нужном ключе. Любая чушь, если она соответствует редполитике, без проверки оказывается на ресурсах этого медиа.

Об этом совершенно открыто говорит и сама директор "Белсата" Агнешка Ромашевская-Гузы в интервью корреспонденту "Комсомольской правды".









А неофициальная база - это люди, простые белорусы, которым обещают анонимность. Мол, пишите нам в чат-бот, мы опубликуем информацию, и никто о вас не узнает.

Вот только обещания не выполняются. А когда встревоженные люди звонят и спрашивают, что им делать, потому что у них начались проблемы, белсатовцы просто "сливаются".

Вот фрагменты лишь некоторых разговоров с журналистами Агентства теленовостей. Люди сами рассказали о "большом надувательстве".

- На одном из ресурсов "Белсата" увидел информацию, где просили сообщать о незаконных вырубках леса (как они писали). Ехал на работу, увидел, что уже в течение недели в одном месте вырубают лес. Не знаю, что на меня нашло. Я, конечно, не специалист в этих делах, в этих объемах вырубки, но решил написать. Подумал, что останется анонимно. А на самом деле анонимностью там у них никакой и не пахнет.

- Я написала им письмо примерно следующего содержания: у вас была такая-то передача про инвалидов, могу на эту тему поговорить. Когда мне оттуда позвонили и мы начали разговаривать, я как-то насторожилась. Меня начали выспрашивать, а что конкретно мне не нравится. Я насторожилась и решила, что пока не готова к этому интервью.

В Латвии, например, только за просмотр белорусского или российского телевидения каждый из этих людей был бы оштрафован на сумму до 14 тыс. евро в рамках закона о качестве свободы слова и защиты нацбезопасности. У свободы слова, оказывается, в "демократической" Латвии есть качество!

В белорусском законодательстве, к слову, тоже предусмотрена ответственность за содействие экстремистской деятельности (статья 361-4 УК РБ) - наказывается ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Те, кому обещали анонимность, но в итоге просто "кинули", позвонили в Польшу заместителю директора "Белсата" Алексею Диковицкому, чтобы узнать, что теперь им делать.

Вот фрагмент этого разговора :

Вот так! Диковицкий лично никому ничего не обещал.

Более оригинальной оказалась редактор сайта экстремистского формирования Ольга Ерохина. Во-первых, она заявила, что не говорит на русском языке (про белорусский вообще промолчим). Предложила общаться на польском или на английском. Во-вторых, можно, говорит, удалить интервью, а вообще - пишите письма мелким почерком…

Разговор велся на английском языке, здесь даем его дословный перевод :

Это все, что надо знать о гордой жизни при панах. Госпоже Ерохиной, кстати, напоминаем о наличии у нее белорусского паспорта и белорусского гражданства, из которого она пока еще не вышла.





Рассекретили всех!

Должен ли журналист представиться, назвать имя, фамилию, СМИ, предупредить человека, что он будет в эфире и что СМИ, которому он дает интервью, по закону Республики Беларусь признано экстремистским ресурсом? Ведь у человека могут возникнуть неприятности. В данном случае речь идет о белсатовском репортаже с полигона, где тренировались боевики. Внештатники с экстремистского телеканала рассекретили всех в этом видеосюжете.

















Этого видео, к слову, в открытом доступе нет, оно для внутреннего пользования…

И таких историй, поверьте, очень много. Еще больше фактов, записей разговоров и откровений обманутых людей - в фильме Екатерины Тихомировой "ИЗНАНКА. "Первый независимый".

*Информационные ресурсы "Белсат" признаны экстремистскими в Беларуси.