Больше тысячи со-беседников 27 ноября в концертном зале "Минск" отмечают 35 лет с ансамблем народной музыки "Бяседа". Душа идет в пляс буквально с начала финальной в юбилейном туре встречи.

Живая флейта, цимбалы, скрипка - в поддержку легендарным голосам от Белтелерадиокомпании. Театр песни рассказывает истории, которые в ДНК каждого белоруса: о любви к родному дому, "Дожинках", уважении к родителям. Заводные аранжировки не оставляют публику равнодушной.

Специально к юбилейному концерту коллектив подготовил и премьеры. Художественный руководитель "Бяседы", народный артист Беларуси Леонид Захлевный написал музыку к забытым в сборниках стихам белорусских авторов.

Леонид Захлевный, художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа"

"В программе будет много премьер, специально написанных к этому юбилейному вечеру. Надеюсь, они придутся, так сказать, "даспадобы" нашим любимым слушателям и зрителям, ведь именно публика нас заряжает. После выступления мы и сами выходим вдохновленные - это подталкивает к новым творческим подвигам. Будем и дальше стараться для наших дорогих зрителей", - заявил художественный руководитель ансамбля народной музыки "Бяседа", народный артист Беларуси Леонид Захлевный.

Напомним, в этом году худрук заслуженного коллектива получил именную звезду на аллее "Славянского базара в Витебске" и был удостоен специальной награды Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Уже в январе композитор Леонид Захлевный отметит 80-летний юбилей.