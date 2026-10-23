Ансамбль "Классик-Авангард" представил юбилейную программу "Второе дыхание"

В Белгосфилармонии ансамбль солистов "Классик-Авангард" представил юбилейную программу "Второе дыхание". В праздничный вечер прозвучали признанные шедевры мировой классики: сочинения Баха, Вивальди, Моцарта, Пьяццоллы, Цфасмана. Сюрпризом для публики стали номера с участием солистов Большого театра Беларуси.

Коллектив был основан музыкантом и аранжировщиком Владимиром Байдовым в 1991 году, ансамбль задумывался как "маленький оркестр". На протяжении всей своей творческой истории коллектив старается уходить от академических рамок и соединять в одной программе различные музыкальные пласты. Сегодня в своих концертных программах ансамбль сочетает самые разные эпохи и направления: от старинной музыки XV-XVI веков до авангардных партитур современников.

Людмила Калиновская, художественный руководитель ансамбля "Классик-Авангард":

"С одной стороны, мы исполняем классику, которую все знают и которую никто не знает. Это камерная музыка, сочинения некоторых композиторов незаслуженно забыты, неизвестны. Мы их представляем нашей публике. Мы готовим авангардные программы. Это музыка не для всех. Это музыка для избранных интеллектуалов, которые интересуются развитием, которые готовы проявлять фантазию и расширять свой кругозор".

"На большой сцене филармонии я выступаю сольно первый раз. Хоть я являюсь солистом Большого театра Беларуси, но вот эта камерная обстановка, она очень располагает. Все-таки можно добавлять больше художественности, больше музыкальности. Нет такой необходимости тембрально заполнять зал. И акустика, люди, которые помогают с техническим обслуживанием, все потрясающе. Ну и коллектив. Потрясающе! Маленький, камерный, каждый инструмент слышен, виден, все как на ладони", - рассказал солист Большого театра Беларуси Андрей Логвинов.

Большое внимание "Классик-Авангард" уделяет популяризации "своего". В репертуар ансамбля прочно вошли произведения Дмитрия Смольского, Вячеслава Кузнецова, Галины Гореловой. Уже в ноябре коллектив представит новую авангардную программу, где прозвучат произведения ранее неизвестных авторов.