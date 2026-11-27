В Доме Москвы прозвучали "Хиты на все времена". Благотворительный концерт был подготовлен музыкальным ансамблем "Любимый город" Минского городского управления департамента охраны МВД. В репертуаре музыкантов как песни разных лет, современные композиции, так и спектакли для детей.

Сергей Ермалович, начальник Минского городского управления департамента охраны МВД Беларуси: "Департамент охраны активно участвует в проведении благотворительных мероприятий. Мы никогда не остаемся в стороне, особенно когда дело касается наших детей. Все подразделения департамента охраны, все подразделения Минского городского управления активно принимают участие во всех проводимых мероприятиях".

"Новая концертная программа для нас новый опыт. Раньше у нас были благотворительные спектакли в рамках акции "Наши дети". Мы ездили по детским домам, дарили свои представления и сказки, где каждый из нас был актером. Сейчас формат изменился: мы дарим концерт всем жителям нашего прекрасного города. Все средства, полученные от мероприятия, будут направлены на благотворительность", - рассказал артист заслуженного коллектива Артем Глазунов.

"В репертуаре нашего концерта есть известные хиты - как белорусские, так и зарубежные. Мне очень нравится, что благодаря нашим музыкантам мы можем экспериментировать и пробовать себя в разных жанрах, исполнять совершенно разные песни, которые хорошо знают зрители и могут подпевать. Наш концерт получился по-настоящему народным - для людей", - поделилась впечатлениями артистка ансамбля "Любимый город" Аполлинария Коваленко.

Все собранные средства от концерта пойдут на помощь нуждающимся детям в рамках республиканской акции "Наши дети".