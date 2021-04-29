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Ансамбль танца "Крыжачок" готовится к большому майскому концерту

Выступление будет посвящено 100-летию Белгосуниверситета. Кстати, старейшему танцевальному коллективу Беларуси - 75.

О любви к искусству и о том, что люди разных профессий могут разговаривать на одном языке танца -Андрей Козлов (видео).

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