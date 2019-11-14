Ансамблю проспекта Независимости в Минске присвоена первая категория. Это означает, что объект имеет не только национальную, но и мировую ценность. Решение принято Республиканским научно-методическим советом по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры. Этот этап необходим для составления номинационного досье и присвоения проспекту Независимости статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО. К слову, речь о включении в список ценности планетарного масштаба ведется более десяти лет.



Шедевр длиной в 15 километров - десятки зданий в стиле сталинского ампира - послевоенная застройка белорусской столицы. В свое время мастера спроектировали все в едином стиле: от зданий до фонарей. Мингорисполкому посоветовали обратить внимание на сохранность, защиту ансамбля и принять меры по приведению в надлежащее состояние фасадов исторической застройки.