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Антифашистский форум проходит в Минске
В Минске проходит антифашистский форум. Пленарное заседание состоится 22 апреля в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, пишет БЕЛТА со ссылкой на Центральный комитетКоммунистической партии Беларуси.
Организаторами форума выступают ЦК Компартии Беларуси, КПРФ и СКП-КПСС.
"В форуме примет участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы России, более 40 зарубежных гостей, в том числе из дальнего зарубежья: представители Компартии Португалии, Компартии Германии и Венгерской рабочей партии, - рассказали в ЦК Компартии Беларуси. - По видео-конференц-связи будет подключение представителей еще около 50 государств. Основная цель форума - объединить прогрессивное человечество в борьбе с угрозой фашизма, который нарастает в мире, и заявить нашу твердую позицию о приверженности принципам мира, справедливости и борьбы с фашизмом".
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