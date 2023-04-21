Антифашистский форум проходит в Минске

"В форуме примет участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, депутаты Госдумы России, более 40 зарубежных гостей, в том числе из дальнего зарубежья: представители Компартии Португалии, Компартии Германии и Венгерской рабочей партии, - рассказали в ЦК Компартии Беларуси. - По видео-конференц-связи будет подключение представителей еще около 50 государств. Основная цель форума - объединить прогрессивное человечество в борьбе с угрозой фашизма, который нарастает в мире, и заявить нашу твердую позицию о приверженности принципам мира, справедливости и борьбы с фашизмом".