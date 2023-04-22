Антифашистский форум в Минске объединил участников из 50 стран

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины:

На примере Украины все товарищи по коммунистическому движению, все прогрессивное человечество должно понимать зло, с которым мы сталкиваемся сегодня в новом измерении. Мы должны извлечь уроки из нашей истории, потому что благодаря и только под руководством коммунистов, где бы мы ни были - на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, подполье, в застенках гестапо, возглавляя движение Сопротивления в Европе, - именно под руководством коммунистов был побежден фашизм.