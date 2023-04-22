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Антифашистский форум в Минске объединил участников из 50 стран
Объединить человечество в борьбе с угрозой фашизма, которая нарастает в мире. Такую цель ставит открывшийся сегодня в Минске антифашистский форум, объединивший участников из 50 стран.
Белорусский Музей Великой Отечественной войны, где проходит мероприятие, стал фактически местом мозгового штурма левопатриотических сил всего мира - от Пекина до Гаваны. Кроме гостей из Португалии, Германии, Венгрии, ближнего зарубежья по видеоконференцсвязи подключались представители других государств, кто считает, что пора обратить внимание на то, что человеконенавистнические идеи превосходства одной расы над другой сегодня снова пытаются посеять в умах людей. С этими проявлениями нужно бороться прямо сейчас.
Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Украины:
На примере Украины все товарищи по коммунистическому движению, все прогрессивное человечество должно понимать зло, с которым мы сталкиваемся сегодня в новом измерении. Мы должны извлечь уроки из нашей истории, потому что благодаря и только под руководством коммунистов, где бы мы ни были - на фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, подполье, в застенках гестапо, возглавляя движение Сопротивления в Европе, - именно под руководством коммунистов был побежден фашизм.
"Пришло время действовать. Мы на антифашистском форуме будем рассматривать как политический манифест то обращение к народам мира, где четко говорится о природе фашизма, говорится о том зле, которое принесли они мировому сообществ", - отметил Симоненко.
Место проведения форума - Минск - выбрано не случайно. Беларусь - одна из наиболее пострадавших от борьбы с нацистами. Наша страна потеряла каждого третьего в Великой Отечественной войне.
Приветствие участникам антифашистского форума направил Президент. "Голос сторонников коммунистических идей в борьбе за право каждого человека на мир и созидательный труд должен звучать настойчиво и бескомпромиссно", - отметил глава государства.
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