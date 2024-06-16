Антикоррупционный разнос от Президента, закулисье кадровых назначений и наша многополярная дружба - главные темы уходящей недели!

В Беларуси тайной это не будет. Александр Лукашенко на совещании с Советом Министров жестко предупредил о недопустимости коррупции и озвучил ряд громких фактов и фигурантов, которые попали под следствие за последнее время.

Главные темы уходящей недели. Антикоррупционный разнос от Президента, закулисье кадровых назначений, наша многополярная дружба и ответ тем, кто в ней сомневается.

Журналисты "Пула Первого" поделятся впечатлениями от последних зарубежных командировок и совещаний во дворце. Все это - в нашей рубрике "Время Первого".

Новая неделя - новая повестка. Но и прежняя не отпускает. Пул Первого вернулся из турне "Монголия - Иркутск" и разговоров в пресс-центре только об этом.

Встречали по всем пунктам красиво, но поначалу настороженно. Нашему Президенту пришлось объяснять, что к чему. Журналистов тоже коснулось.

В Монголии белорусскому Президенту подарили двух скакунов - прозвища символичные Мир и Хуткий. Но вообще, как выяснилось, таких подарков не 2, а 4.

Коня подарили и министру сельского хозяйства, и министру промышленности. Рогожник свой подарок, кстати, передарил Президенту.

По правилам, кони пока карантине в Монголии. Потом такой же ждет по прибытию в Беларусь.

Впрочем, выражение "сесть на коня" - это о белорусах, которые услышали о факте взятки в 3 млн долларов на железной дороге. Эмоциональное состояние Президента было таким же.

"Не хотел бы, чтобы меня в очередной раз не то упрекали, не то напоминали, что перед каким-то электоральным циклом или во время его я сажусь на антикоррупционного коня. Правда, умные журналисты давно заметили, что Лукашенко давно на нем уже - лет 30 - сидит, - отметил глава государства. - Лучше бедным, нищим на свободе, чем богатым в тюрьме".

И электоральную кампанию тоже обсудили. Президентские выборы должны состояться не позднее 20 июля следующего года.

"Мы должны провести достойно эти выборы. Не обидеть людей. Вот это - главное. Выборы для народа, для нашего государства. Но не обидеть людей", - добавил Александр Лукашенко.

Дело в том, что не функция ЦИК назначать дату выборов, это полномочия белорусского парламента, и уже он определится. Где-то мусолят наши фамилии, то выбрасывают персональные данные, но мы понимаем, что это внешние воздействия, и они будут идти. Игорь Карпенко, глава ЦИК Беларуси

Любопытство - это всегда и про кадровый день во дворце. Последний был очень интригующим. Журналисты как бы невзначай прогуливались возле комнаты, где собираются гости.

Да, было много знакомых лиц. Но Пул не лез с вопросами: "А вы на какую должность"? Все-таки нужно дождаться окончательного решения Президента. А то случаи бывали разные. Решение оставить должность главы ОНТ и стать министром информации - Марат Марков принял вот так.

Я думаю, для них (коллектива ОТН - прим. ред.) это будет большой неожиданностью. Президент не даром говорит, что время выбрало нас и у нас уже нет выбора. Сейчас самое непростое время. Избирательная кампания началась. Министерство достаточно многосторонне, оно решает большой круг вопросов, и понятно, что мы будем много вопросов уделять традиционным средствам массовой информации, но мы не имеем права проигрывать по другим направлениям, в первую очередь по тем, которые влияют на молодежную аудиторию. Марат Марков, министр информации Беларуси

А вот руководитель ОНТ теперьИгорь Луцкий. Тоже в представлении не нуждается. Возглавлял раньше СТВ, был министром информации. Это кадровое назначение для журналисткой среды было, скажем прямо, неожиданным.

Президент принял решение, ответственная должность, ведущий телеканал нашей страны, мне очень приятно вернуться на Коммунистическую. Я надеюсь, еще помнят меня там, но уже на новом канале. Делаю все возможное, чтобы сохранить тот потенциал, который есть у канала, и конечно же, развить. Команда ОНТ очень сплоченная, очень яркая. Игорь Луцкий, председатель ЗАО "Второй национальный телеканал"

В этот же день глава государства назначил нового ректора Академии управления при Президенте, помощника по Минской области, посла в Кыргызстане, местную вертикаль, а еще нового министра труда и соцзащиты. Наталии Павлюченко поручено "не разбрасываться льготами" и в тоже время "донести деньги до детей".

На неделе на пару дней приезжал с визитом губернатор Воронежской области. Пока Александр Гусев был в Минске, в регионе объявляли ракетную и дважды авиационную опасность.

Эту информацию жители получают из его телеграм-канала чуть ли не ежедневно. И вот прямо на примере этого региона можно рассказать некоторым нашим настороженным монгольским друзьям, зачем СВО и причем здесь Союзное государство.

Видим отношение и Александра Григорьевича, правительства Беларуси и всего народа белорусского к России, к россиянам. Чувствуем поддержку, Мы - братские народы, и уверены, что в этом отношении нас точно никто не сумеет разъединить. Александр Гусев, губернатор Воронежской области России

И пару слов о нашей работе на примере этого мероприятия. Пул понимает друг друга с полувзгляда, хотя и язык жестов тоже в ходу.

Действительно, так-то значительно лучше! Еще расскажем, почему журналисты на ногах, когда остальные общаются сидя? Обычно протокол длится 5-10 минут, и потом пресса покидает зал буквально на носочках. Здесь все так, чтобы не мешать разговору и не привлекать внимания. Бывает, протокол затягивается, как например, на совещании с Совмином, около 40 минут.

Мероприятие выливается в более широкие черты - такой интересный момент - это стимулирует на работу, потому что глава государства - человек разносторонний. Он отвечает за все: и за сельское хозяйство, и за авиацию, и за промышленность, ему интересна и социальная сфера, здравоохранение, и находясь постоянно в работе, где-то рядом, ты погружаешься в эту тему. Это помогает и тебе развиваться. Дмитрий Крят, главный редактор "Народной газеты" издательского дома "Беларусь сегодня"

Гости приезжают к нам не с пустыми руками. Губернатор Воронежской области подарил Первому деньги! Все правители России: от Рюрика до Путина. 120 монет номиналом 25 рублей каждая - умножаем - считаем. Да, ими можно рассчитываться. Но все в музей, все в музей Дворца Независимости.

После приемной Первого любой подарок оказывается в руках хранительницы музея.

В музее все у нас сделано регионально, есть ряд подарков из различных стран, есть России посвященный. Поэтому там все подарки от губернаторов - наиболее интересные, наиболее значимые помещаю. Естественно, этот подарок интересный, свое место в нашем музее займет. Вероника Тыворская, хранитель музея Дворца Независимости

Если на прошлой неделе мы в гости, то на этой - к нам! Приезжала и парламентская делегация Азербайджана. Спикер Сагиба Гафарова вспоминала – как в 2010 году тепло принимали нашего Президента в Бакинском славянском университете. Там открывали центр белорусского языка. Мы нашли эти кадры. Сагиба Гафарова тогда работала в этом университете проректором. А Первому вручили мантию и диплом почетного доктора университета. Была и лекция. Сильно и актуально. Тогда и сегодня.

Интервью в Зале торжественных церемоний на этой неделе смотрелись очень монументально. И каждый гость отставлял запись в книге отзывов. День России - и выставка работ народного художника СССР Шилова. А вот таких откровенных - во дворце еще не было.

Я много пишу обнаженных моделей. Если взять художников прошлых столетий, все мифологические, религиозные сюжеты, они без обнаженных не обходились. И для меня в таком великолепном зале большая честь выставиться. Я глубоко уважаю Вашего Президента. Я вижу, что увеличивается количество красоты и добра в вашей великой Беларуси. Александр Шилов, народный художник СССР

И еще отличная новость - уже в июне ждем очень интересную новинку в линейке мерча Первого. Что за она - подержим интригу. И напомним о действующем ассортименте. 10 предприятий республики задействованы в производстве. Большинство моделей одежды мерча Первого отшивается в Жодино на "Свитанке".

Ко Дню защиты детей в этом году нашим предприятием была разработана коллекция детских джемперов, выполненных в летних сочных цветах. Они разработаны для самых маленьких детей, от 2 лет. Мария Хотько, ведущий маркетолог отдела продаж "Свитанок"