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Антиковидная рамка: дезинфекция, измерение температуры и проверка обоняния
Антисептик с ионами серебра создает на одежде антивирусный эффект до 20 дней
За время обработки на человека распыляется около 50 мл раствора.
Рамка спроектирована так, что антисептик попадает даже в самые труднодоступные места на одежде, а также подошву обуви. К слову, сама жидкость тоже с изюминкой…
Олег Кондрашов, основатель конструкторского бюро:
"В данном антисептике содержатся ионы серебра, которые создают определенный поверхностный слой на одежде, что в свою очередь создает пролонгирующий антивирусный-антибактериальный эффект до 20 дней".
Сейчас разработчик принимает предзаказы, которых, к слову, уже десятки. В ближайшее время такое оборудование должно появиться в общественных местах и на некоторых предприятиях страны. Часть поставят на экспорт. Кстати, базовый модуль продолжают дополнять. Появился еще один вид обеззараживания: умное устройство превращает воду в озон в пределах допустимой концентрации, что позволяет использовать в работе изначально только H2O в качестве дезинфектора.
Олег Кондрашов, основатель конструкторского бюро:
"Мы сейчас также доделываем модуль, который распыляет в определенное место один из 4-5 видов ароматизаторов, когда подходишь к рамке. Соответственно, можно определить запах, который чувствуешь".
Ученые БГУ разработали уникальную защитную маску
Еще один бонус - антиковидная рамка сама определяет, в маске человек или нет. Кстати, многоразовую защитную маску разработали и ученые БГУ. Инновационную продукцию будут изготавливать исключительно из белорусских материалов.
Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ:
"Мы предложили два материала, которые изготавливаются только в Республике Беларусь. Первый, основной, внутренний материал - это углеволокнистый нетканый материал "Карбопон-Актив", который изготавливает ОАО "СветлогорскХимволокно", а второй - это наш, абсолютно новый пленочно-тканевый материал. У него в основе ткань и обладающая фильтрующей способностью пленка".
К слову, сегодня страна полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты. И, несмотря на то, что вирус постепенно отступает, а теплая погода расслабляет, все же меры предосторожности по-прежнему стоит соблюдать.
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