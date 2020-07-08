Антиковидная рамка: дезинфекция, измерение температуры и проверка обоняния

Антисептик с ионами серебра создает на одежде антивирусный эффект до 20 дней

За время обработки на человека распыляется около 50 мл раствора.

Рамка спроектирована так, что антисептик попадает даже в самые труднодоступные места на одежде, а также подошву обуви. К слову, сама жидкость тоже с изюминкой…

Олег Кондрашов, основатель конструкторского бюро:

"В данном антисептике содержатся ионы серебра, которые создают определенный поверхностный слой на одежде, что в свою очередь создает пролонгирующий антивирусный-антибактериальный эффект до 20 дней".

Сейчас разработчик принимает предзаказы, которых, к слову, уже десятки. В ближайшее время такое оборудование должно появиться в общественных местах и на некоторых предприятиях страны. Часть поставят на экспорт. Кстати, базовый модуль продолжают дополнять. Появился еще один вид обеззараживания: умное устройство превращает воду в озон в пределах допустимой концентрации, что позволяет использовать в работе изначально только H2O в качестве дезинфектора.

Олег Кондрашов, основатель конструкторского бюро:

"Мы сейчас также доделываем модуль, который распыляет в определенное место один из 4-5 видов ароматизаторов, когда подходишь к рамке. Соответственно, можно определить запах, который чувствуешь".



Ученые БГУ разработали уникальную защитную маску

Еще один бонус - антиковидная рамка сама определяет, в маске человек или нет. Кстати, многоразовую защитную маску разработали и ученые БГУ. Инновационную продукцию будут изготавливать исключительно из белорусских материалов.

Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией НИИ физико-химических проблем БГУ:

"Мы предложили два материала, которые изготавливаются только в Республике Беларусь. Первый, основной, внутренний материал - это углеволокнистый нетканый материал "Карбопон-Актив", который изготавливает ОАО "СветлогорскХимволокно", а второй - это наш, абсолютно новый пленочно-тканевый материал. У него в основе ткань и обладающая фильтрующей способностью пленка".