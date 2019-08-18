Антипрививочное движение возглавило первую десятку самых глобальных угроз человечеству

В опубликованном ежегодном списке ВОЗ самых глобальных угроз человечеству первую десятку возглавило популярное нынче антипрививочное движение. Его в организации называют главным вызовом 2019 года. Уверяют, сегодня это страшнее загрязненного воздуха, климатических изменений и ВИЧ. Вот уж где действительно парадокс: пока одним не хватает лекарств, другие сознательно от них отказываются. Продолжение такого тренда ставит под угрозу многолетние успехи мировой науки по борьбе с эпидемиями самых разных болезней. А ведь именно вакцина позволяет предотвратить 2-3 миллиона преждевременных смертей ежегодно. В нашем следующем репортаже журналисты АТН выслушали обе стороны, обратились к международному опыту и сделали все чтобы понять: так ли страшен черт, как его малюют.

А Анастасия Бенедисюк еще проверила и на себе. Сосредоточен взгляд. Руки уверенно набирают комбинацию букв. Вячеслав Иванов озадачен приездом журналистов, пусть в их многодетной семье телевидением и не удивишь. Иммунизация. Пробелы в ней подросток ищет в сети. Старший брат, повиснув на турнике, сходу определяет значение темы этого сюжета. Представим, что все мы - одна семья, и живем не каждый в своей квартире, а в одном общем доме. Заболел один (температура, кашель) - бей тревогу, через день недуг охватит и остальных! Это может быть грипп, а может, и дифтерия. Не пустить на порог и то, и другое помог бы один укол, вовремя сделанная прививка. 100-процентной гарантии, конечно, никто не даст, ведь как иммунитет семьи зависит от каждого ее члена, так коллективный - от просто прохожего. Чем больше людей получат вакцину, тем меньше вероятность распространения инфекции, а с ней и появления эпидемии.



Отказ от прививки чреват - история доказала

Далеко ходить не будем: в конце 80-ых в Советском Союзе начали массово отказываться от прививки против дифтерии, в 90-ых получили вспышку. Итог: 40 тысяч заболевших, каждый четвертый - ребенок. Погибли сотни. Сегодня наряду с дифтерией и столбняком в национальном календаре профилактических прививок корь и краснуха, туберкулез, грипп - всего 11 вакцинаций против. И первую человек получает уже на 12-ый час жизни, от вирусного гепатита B; спустя несколько дней - от туберкулеза. Их делают после осмотра врача, только здоровым детям и с согласия матери. Первую прививку дочери Ксения Талалуева сделала в роддоме, потом была аллергия. От вакцинации пришлось отказаться. Впрочем, ориентироваться на здравый смысл, когда речь о здоровье ребенка, женщина не перестала. Консультировались с педиатром, иммунологом, прошли тщательное обследование в 5-ой детской городской поликлинике и продолжили. Семья много путешествует, детский организм должен быть защищен. На каждой пятиминутке в этой инфекционной больнице заместитель главврача доводит коллегам последнюю эпидемиологическую ситуацию в странах ближнего и дальнего зарубежья. Лето - период отпусков, многие возвращаются с отдыха, захватив с собой не только багаж впечатлений. Прецеденты есть.



Ситуация с корью заставляет задуматься

За полгода в мире зафиксировано в три раза больше зараженных вирусом, чем за тот же период в 2018 году. Больше всего пострадали Конго, Мадагаскар и Украина. Информация ВОЗ. В организации уверены: проблема в отсутствии вакцины в нужном количестве. В той же Украине ситуация не меняется с 2017 года. За это время корью там заболели свыше 100 тысяч человек, 39 - умерли. Все чаще новые случаи регистрируются в столице. На неделе в Киеве нашли решение - Верховный суд с 1 сентября ввел запрет на посещение детсадов и школ невакцинированными детьми. Впрочем, такое нововведение устраивает не всех родителей. Да и в целом в мире развернулась большая антипрививочная программа.



Уже более 10 лет, как известный российский миллиардер Герман Стерлингов поменял светскую жизнь на Рублевке, на простую, крестьянскую. Основал в Подмосковье "Слободу", где живет в ладу с природой и самим собой. В Слободе Стерлинговы производят экологически чистые продукты. Кстати, из пяти детей троих в семье не прививали. Герман - ярый противник лекарств и антибиотиков. Любую болезнь в "Слободе" научились лечить отварами трав, баней, чаями. И, кстати, народной медицине один из сыновей Стерлингова учился у белорусского травника.





Проблему так называемых отказников, тех, кто против прививок, в этом году ВОЗ внесла в топ главных угроз человечеству

И это впервые в истории. Все началось с лондонского врача, который в 1998 году ошибочно (это уже доказано) связал одну из вакцин с аутизмом. Но уровень доверия к прививкам в мире все еще низкий. Меж тем ВОЗ констатирует: улучшив глобальный охват иммунизации, можно было бы предотвратить несколько миллионов случаев смерти ежегодно. Та же Украина с обязательной вакцинацией идет по следам Франции (там, кстати, без подтверждения не возьмут не только в детсад, но и на работу). В США никто не получит бесплатное лечение, если он не был привит от того заболевания, которым заболел. И здесь же подробная информация, от чего защищает каждая из вакцин. Так выглядит карта прививок любого ребенка Бельгии. Белоруска Татьяна Бумуар уже 15 лет живет в Брюсселе. Там у нее родились двое детей, с ними она часто приезжает на малую родину. Здесь во время летних каникул Алиса и Артур ходят в детский сад. В их семье вопрос иммунизации не обсуждался - бельгийское законодательство максимально конкретно.



В Беларуси прививку тоже делают бесплатно

Не подходит предложенный поликлиникой вариант - предложат аналог. Российская, французская, бельгийская или даже китайская.



Впрочем, сейчас нехватки вакцины, по данным Минздрава, нет. Кто будет писать посты о человеке… о просто человеке, который сделал прививку. Именно растиражированная информация о негативных случаях подталкивает, в том числе и белорусов, отказаться от вакцины. Впрочем, чтобы узнать, как оно есть, не будем погружаться во всемирную паутину. Тем не менее, чтобы выработался коллективный иммунитет, привито достаточно белорусов. И вот наглядный пример командной работы врачей и родителей. Борисов. Педиатрическое отделение поликлиники. Процент отказников минимальный. С каждой мамой, как с законным представителем ребенка, здесь лично беседует сперва участковый врач, потом завотделением. Не смогли переубедить - создают комиссию. Углубившись в тему, треть родителей решение меняют.



Что касается эпидемиологической ситуации по стране в целом - спокойная