Антирекорд ЕС: Латвия потеряла 17 % населения, а ее граждане строят свое будущее в Беларуси

Население стареет, а люди трудоспособного возраста вынуждены уезжать - таковы реалии Латвии. Только представьте, каждый год совсем небольшая страна уменьшается на 15 тыс. человек. За 20 лет Латвия потеряла 17 % населения, что стало антирекордом Евросоюза.

Прибалтика уничтожила экономику и сейчас уничтожает свой народ. А что жители? Люди хотят развиваться и работать там, где человек и его благополучие в приоритете государства, поэтому уезжают. И неудивительно, что своим новым домом обладатели латвийских паспортов все чаще выбирают Беларусь. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Илона переехала из Латвии в Беларусь год назад. Она поделилась впечатлениями от изобилия на полках в магазинах именной белорусской продукции, а не импортной. Все натуральное: хлеб, молоко, мясо, овощи, фрукты. Мы сами все производим из отечественного сырья, качественного. Технологии и люди - то, чем так гордится наша страна.

Илона всю сознательную жизнь прожила в Латвии, но выбранный Ригой путь вынудил покинуть страну. И это уже давно тенденция среди людей работоспособного возраста, отметила уроженка Латвии. Когда-то промышленный потенциал бывшей Советской республики вызывал гордость у жителей, но современная реальность оказалась не в пользу экономике. Вместо производств распроданные площадки, безработица и вопрос: "а как жить дальше?"

"Некоторым предприятиям искусственно делали, скажем так, неприбыльные годы и потом распродавали. Латышам сначала наговорили одно, а по итогу получилось другое. Ну и, конечно же, всех поувольняли. Сегодня в Латвии тех профессий, которые есть в Беларуси, не существует в вообще, даже уже им не обучают. Например, слесарь. Ты можешь выучиться за свои очень большие деньги, а куда ты пойдешь работать? А в Беларуси ты учишься бесплатно и потом работаешь. В итоге люди потеряли работу, потеряли деньги и, соответственно, свое имя тоже потеряли. Это немаловажно для Латвии", - поделилась уроженка Латвии Илона.

Илона рассуждает, что вместо решения реальных проблем, которых накопилось и в экономике, и как итог в социальной сфере, политики предпочитают плести интриги в кулуарах, "подковерные" игры, от которых устали люди. Вопросы решаются за закрытыми дверями, где не принято учитывать интересы простых граждан.

"Политическая игра на чувствах народа, скажем так. Если у политика пропадет, допустим, 50 евро, он это не заметит. А вот если простой житель потеряет 50 евро, это будет ощутимо для него. И они на этом просто играют, чтобы рассорить людей. Потому что люди будут ссориться, спорить со своим соседом на ту или иную тему. И пока они спорят, они не заметят, как у них из карманов вытащат политики еще немножечко денег. И на сегодняшний день, в принципе, можно даже к гадалке не ходить, понятно, кто будет у власти. И они не понимают, что они таким образом добились того, что коренные латыши уехали. Латыши без своих земель, вот это обидно, и без языка, к сожалению, тоже. Потому что сегодня на улицах латышского языка практически не слышно", - рассказала Илона.

Между политическими амбициями Прибалтики и потребностями людей колоссальный разрыв. Пока Латвия строит линию обороны на границе и возводит блокпосты, жители вынуждены платить из своего кармана.

"Латвия, Литва и Эстония платят своего рода дань собственным народонаселениям за то, что политическая элита втянула эти страны в Европейский союз и в НАТО. Фактически, политический слой Прибалтики поменял личное благосостояние на количество населения в стране, на инфраструктуру, на экономику, на социальную политику и демографию", - отметил латвийский блогер, политический аналитик Соломон Берштейн.

Прогуливаясь по деревне Моргойцы, Александр и Ирина делятся планами: всегда мечтали о большом хозяйстве, поэтому выбор в пользу белорусской глубинки - не романтическая иллюзия о деревенской идиллии, а взвешенный выбор.

"Это австралийская пастушья собака. Брали в Латвии с расчетом, что у нас будет когда-нибудь свое стадо, что они будут помогать пасти. К нам приехали ребята, сделали все прививки собакам, взяли все анализы. То есть вообще без проблем, абсолютно бесплатно. Мы удивились. Если все получится, то в следующем году мы будем предлагать молочную продукцию и развивать, может быть, вот это направление в нашем Сенненском районе", - поделилась гражданка Латвии, жительница д. Моргойцы Ирина.

Жизнелюбием и оптимизмом Ирина делится с теми, кто рядом, и ведь это взаимно. Говорит, что в Беларуси люди особенно душевные. Переезд из Латвии стал для семьи крутым жизненным поворотом, и, конечно, они нуждались в поддержке, ведь в новой стране все по-новому. Занялись оформлением документов, обустройством быта, теперь постепенно обживаются в своем в новом доме.

То, что для белорусов привычная картина, для иностранцев - сродни необычному. По-свойски доброжелательное отношение, огромные поля, которые вдохновляют на работу. Казалось бы, а что здесь удивительного? Но в мире есть и по-другому, и это ли не повод задуматься, почему так важно быть хозяином на своей земле.

"Есть понимание, что человек на первом месте, что в людей вкладывают. В Европе очень многое продано и просто ощущение, что мы никому не нужны. Им там нужен обслуживающий персонал. Уже никто ни во что не верит, поэтому многие и уезжают в Беларусь, здесь есть надежда на то, что можно по-настоящему жить", - подчеркнул уроженец Латвии, житель д. Моргойцы Александр.

Переезд из Латвии для семьи - осознанное решение, которое назревало не один год. И вот спустя время на улице Мира в небольшой деревне хотят жить, работать и давать дорогу в будущее сыну. Он учится в небольшой и уютной школе, где уроки не травмируют детскую психику, а закладывают ориентиры для жизни, фундаментальные ценности, от которых зависят развитие и личности, и государства.

В белорусской деревне семья из Латвии хочет развивать туризм, приглашать гостей на ферму, катать на лошадях. Ведь простора хватает и есть огромное желание делать свое новое место для жизни еще привлекательнее.

Многие европейцы открыли для себя Беларусь именно благодаря безвизу. За время его действия больше всего гостей приезжают из Литвы и Латвии. Наша страна для них - глоток воздуха для людей, которые устали от оголтелой политики Прибалтики.

"У людей выходов немного, они заложники этой ситуации. Это не поведение развития, жизни, деторождения, создания чего-то. Эта ситуация как постоянно надвигающаяся катастрофа. Кто-то уезжает, кто-то не находит себя в этой новой экономике военного полигона, и таких десятки тысяч, поэтому пустеют города, исчезают, поэтому минус 17 % населения в Латвии", - заявил главный редактор информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.

"В моем возрасте, наверное, чтобы принять такое решение, уже действительно нужно осознанно к таким вещам относиться, потому что в таком случае я уже далеко не юн, и самое важное, что причин должно быть для таких радикальных решений множество, как минимум не одна. Ну и, соответственно, как и многие жители Латвии, я задумался о том, чтобы какие-то условия поменять в своей жизни", - рассказал гражданин Латвии, старший преподаватель Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой Аркадий Ларионов.

Шесть лет назад Аркадий выбрал Беларусь. Его ждал переезд в новый город, поиск работы, он поделился воспоминаниями, что все это было очень волнительно, но Беларусь приняла как своего. Получилось продолжить карьеру преподавателя в Полоцком государственном университете.

"Мне крупно повезло. Я первым делом обратился в университет с желанием продолжить свою 20-летнюю деятельность преподавателя, и, наверное, можно сказать, что она достаточно успешна, судя по отзывам моих многочисленных выпускников в Латвии. Университет в Беларуси меня принял как родного. В Беларуси уровень образования очень высок, достаточно высокие требования к студентам для поступления, здесь работают квалифицированные преподаватели", - поделился Аркадий.

Стабильность, комфортные города, уютные деревни и, конечно, мир, безопасность, забота о здоровье нации - этими достижениями современной Беларуси гордятся ее жители. Наша страна показывает миру пример, что вклад в развитие - самая надежная инвестиция в будущее.

"Я думаю, что люди ищут, где получить более высокий экономический уровень жизни. Уезжают люди, которые не чувствуют себя своими в Латвии. Это, наверное, одна из самых больших проблем в государстве, когда люди не чувствуют к нему свою принадлежность. Причем же уезжает не только русскоязычное население, которое там не считают своим, но и коренные латыши, уезжают как раз самые экономически активные люди", - отметил Аркадий.

И ведь именно единство общества, рассуждает он, - залог стабильности и развития страны. Это то, чего не хватает прибалтийскому государству. Даже родившись в Латвии и прожив там всю жизнь, человек может так и остаться чужим, таковы реалии для русскоязычного населения.

Каждый из тех, кто выбрал Беларусь своим новым домом, строит планы для себя, своей семьи и, что важно, точно знает, на новую жизнь задан верный курс.