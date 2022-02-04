Антирекорд по числу заболевших коронавирусом в Беларуси - за сутки в стране 7350 положительных тестов

"Омикрон" продолжает устанавливать антирекорды в Беларуси. За сутки в стране плюс 7350 пациентов с COVID.



Борьба с коронавирусом станет одной из главных и в программе "Вопрос номер один". Гость - министр здравоохранения. Съемочная группа АТН вместе с Дмитрием Пиневичем отправилась в столичную поликлинику, чтобы оценить ситуацию в амбулаторном звене. Как изменилась она с понедельника?



Помощь амбулаторная и на дому, работа поликлиник в выходные, как сейчас обстоят дела в стационарах? Что будет с ковидными надбавками? А также строительство вакцинного центра. И зачем белорусам один свободный от работы день? Подробнее обо всем 5 февраляв 7 вечера на "Беларусь 1".