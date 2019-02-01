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Антитабачный декрет. Правила едины для тех, кто курит и кто парит

Объекты II Европейских игр станут зонами, свободными от курения. Да и мест, где можно будет дымить, с лета в Беларуси будет значительно меньше. Причем это касается не только обычных сигарет, но и электронных. Теперь правила едины для тех, кто курит и кто парит. При этом возрастной ценз для покупки парогенераторов вырос, теперь их несовершеннолетним не продадут. О новациях антитабачного декрета - наш корреспондент Светлана Лукьянюк.


Для электронных сигарет будет полный запрет на рекламу и продажу в открытых витринах

Самое главное новшество - то, что с июля ароматизированный пар и табачный дым уравняют для продавцов и покупателей. Это значит, что для электронных сигарет, как и для обычных, будет полный запрет на рекламу и продажу в открытых витринах. Это касается и жидкостей для парогенераторов. Купить такие устройства можно только с 18 лет.
И если парогенератор продадут и в павильоне, и через сайт в Интернете, то жидкости – только в стационарной точке. Причем с лета такие небольшие бутылочки вовсе исчезнут с глаз. Их перечень, как сейчас сигаретами, будет у продавца на белом листке черным шрифтом. А во всех гипер- и супермаркетах со следующего года появятся специализированные отделы.
Торговать сигаретами и парогенераторами смогут не только юрлица, но и индивидуальные предприниматели. А производители и импортеры на своих сайтах смогут размещать фото пачек сигарет со всеми характеристиками и ценами.



Слова, созвучные с наименованиями табачных изделий, исчезнут с вывесок магазинов, павильонов, киосков. Сегодня особенно в регионах такие надписи встречаются повсеместно. Через полгода вывески придется снять.

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Мест, где курить и парить нельзя, станет больше

Это, например, подъезды. А вот на собственном балконе квартиры разрешено. Также остановки общественного транспорта, детские площадки, пляжи, и авто, если внутри ребенок, это касается и такси. Платит тот, кто курит.
А кафе и рестораны, даже летние открытые террасы с июля обяжут открыть специальные комнаты для любителей подымить. Причем это касается не только обычных сигарет, но и электронных. Категорично залы для курящих не отменяют, но требования к ним повышаются.
Стимулом здесь станут и II Европейские игры. Все объекты состязаний, это и залы, и отели и, конечно, общепит рядом, объявлены местами, свободными от дыма.

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