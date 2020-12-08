Антивирусные меры в действии. Как обрабатывают столичную подземку и наземный транспорт

В Беларуси продолжают принимать все необходимые антивирусные меры. Особое внимание общественному транспорту. Он регулярно проходит дезинфекцию. Важно и соблюдение масочного режима. Специальные наклейки на дверях об этом напоминают. Как обрабатывают столичную подземку и наземный транспорт, увидела Светлана Чернова.

Дезинфекция метрополитена

Столичная подземка начинает свою работу в 5:30 утра. За сутки вагоны метрополитена перевозят около 600 тысяч пассажиров. Здесь санитарная обработка нужна особенно тщательная. Ее проходят все поезда, как только прибывают в депо.

Моечный комплекс - первое, куда отправляется состав по прибытию. Все, как на обычной автомойке: наносится моющее средство, обработка щетками и душ. Это очистка наружная - далее - санобработка внутри.

Обработку проводят в специальном комбинезоне, обрабатывают буквально все поверхности вагона. В специальном ранце находится около 16 литров моющего дезинфицирующего средства - его хватает на несколько составов. К слову, уборка одного состава занимает до 25 минут.



После орошения в вагоне проводится уже ручная уборка - раствором хлора. Протирают сидения, поручни, окна, двери. Дезинфекцию проходит и кабина машиниста. К слову, звено из трех работников за смену обслуживает 18 составов, а это 90 вагонов.

Не менее тщательно обрабатывают станции метрополитена. Дверные ручки, перила, подоконники, тарелки для наличности у прикассовой зоны, кабины лифтов, поверхности турникетов. Для безопасности пассажиров у входов установлены и бесконтактные дезинфекторы.





Станции метрополитена проходят обработку каждые 2 часа

В будние дни в часы пик по городу курсирует более 1 700 единиц транспорта

Аналогичная технология и обработки наземного транспорта. В будние дни в часы пик по городу курсирует более 1 700 единиц подвижного состава, в остальные часы чуть меньше - около 1 000.

Дезинфекция общественного транспорта

Все машины проходят наружную обработку с применением моющих средств и затем внутри салона - аэрозольную и ручную. Работы хватает, делится Ирина Здоровикова - мойщик-уборщик подвижного состава троллейбусного парка № 3. Обычно убирают по 3 человека. На уборку салона троллейбуса уходит до 20 минут.





Работники транспорта просят соблюдать масочный режим